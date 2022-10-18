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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتزامن مع مؤتمر المناخ.. 28 عرضا موسيقيا بمهرجان القاهرة للجاز

مهرجان القاهرة لموسيقى
مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز

تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز، مساء الخميس 27 أكتوبر،  وذلك في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في التحرير.

 

ويعود المهرجان فى نسخته الرابعة عشر هذا العام، بمشاركة 16 دولة،  بداية من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا وإيطاليا، بجانب المجر والدنمارك ومالطا والنمسا والبرتغال وليتوانيا، إضافة إلى المغرب والنرويج وهولندا والبرازيل وفرنسا.

 

ويشهد مهرجان القاهرة الدولي للجاز ما يزيد عن 28 عرضا موسيقيا على مدار تسعة أيام متتالية،  وتتنوع فعالياته بين الحفلات الغنائية والموسيقية وعروض أفلام وثائقية وندوات فنية بجانب ورش عمل دولية منها الفريق السويسري نوماد سبيريتس والفريق الدنماركي أندورا وبرنامج الجاز للأطفال "جازينينو".


وتفتتح فعاليات المهرجان مطربة الجاز المغربية سارة مول البلاد،  بحفل غنائي مميز بمشاركة عمرو صلاح عازف البيانو ورئيس المهرجان، حيث تغني توليفة من أعمالها باللهجة المغربية وبتوزيعات الجاز،  وتقدم خلالها العرض الأول لأجدد أغانيها "نفسي أحبك" التي شاركت بها مع فرقة كايروكي في ألبومها الجديد.،  كما يضم اليوم الأول للمهرجان عرض الفريق السويسري نوماد سبيريتس الذي كونه الفنان السويسري التونسي الأصل أمين مريحي.

 

في حين تختتم فعاليات النسخة الجديدة مساء الجمعة 4 نوفمبر بحفل فرقة ديف ميدير من الولايات المتحدة والألمانية ماري تشين، وعروض مصرية وبرازيلية،  وتقام فعاليات العروض الرئيسية مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية. كما تقام حفلات إضافية مجانية للفرق الزائرة في الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجيزويت الثقافي ومكتبة الإسكندرية، إضافة لعروض السهرات الفنية في كايرو جاز كلوب.

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وتضم المشاركات المصرية فريق كاميليون ورباعي أندرو ميلاد ومجموعة شادي القصير وأحمد رفاعي وعازف البيانو المصري القدير رشاد فهيم، وفرقة إفتكاسات، التي تختفل هذا العام بمرور 20 عام على تأسيسها،  بينما تشهد المشاركات الدولية ليو جاندلمان من البرازيل وإينزو فافاتا من إيطاليا وعازف البيانو الأمريكي ديف ميدير وستيفين ساندبيرج وزاك بروك عضو فريق "سناركي باب"، ومغني الهيب هوب  آندي نينفال من هولندا  وفريق "كوو" الألماني.

 

كما يحل نجم الهيب هوب والراب الهولندي العالمي  آندي نينفال، ضيفا على المهرجان لأول مرة، وهو الحائز على تقدير من ملكة هولندا وجوائز عالمية عديدة،  ويتعاون في زيارته الأولى مع أربعة موسيقيين مصريين،  في عرض مشترك بين مصر وهولندا.

 

ويشهد المهرجان هذا العام أول مشاركة دولية لإيطاليا في فعالياته منذ بدايته،  بمشاركة الفنان الإيطالي المخضرم إينزو فافاتا من جزيرة سردينيا،  الذي يقدم محاضرة عن الآلات المشتركة بين دول حوض المتوسط وتأثيراتها في موسيقى الجاز المعاصر، إضافة إلى عرض الفرقة الإيطالية بقيادة أليسيو منكوني.

 

وبالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر هذا العام، ينظم مهرجان القاهرة للجاز ثلاث عروض حية مجانية بدون مكبرات صوتية أو تدخل تقني   تحت عنوان "الجاز الأخضر"، ويقدم المهرجان حفلات مبسطة تجمع الفنانين بالجمهور في مناخ حميمي يشعرون فيه بالهدوء النفسي ويستمتعون بالموسيقى وهي تصدر من آلاتها دون تدخل صناعي، وتشهد هذه المبادرة عرض المطربة هنا غنيم بمصاحبة سامر جورج على الجيتار، وعرض مغني الجاز النرويجي "أوجست كان"، وعرض عازف العود علي عيسى بمصاحبة الفنان محمد سواح على آلة الترومبيت.

مهرجان القاهرة الدولى للجاز الفريق السويسري نوماد سبيريتس الفريق الدنماركي أندورا برنامج الجاز للأطفال جازينينو Arts Entertainment

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