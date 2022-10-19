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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شديدة التميز.. أمير رمسيس يكشف تفاصيل الدورة رقم 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

أمير رمسيس
أمير رمسيس

 كشف المخرج أمير رمسيس المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائي، تفاصيل الدورة رقم 44 لمهرجان القاهرة السينمائي، وأكد أن لدينا مجموعة كبيرة من الأسماء العالمية فى الدورة الجديدة للمهرجان.

وأضاف أمير رمسيس، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، ببرنامج التاسعة، أن الدورة الحالية مختلفة وشديدة التميز، وأن هناك جهد كبير يتم لضم العالميين فى المهرجان. 

ولفت إلى أن : حصلنا على عدد  كبير من أهم الأفلام الحاصلة على جوائز دولية تمهيدا لعرضها في المهرجان، أعلنا عن مجموعة من الورش، ومنها حضور مدير تصوير أمريكي مهم لعقد ورشة تصوير سينمائي في مهرجان القاهرة السينمائي ".

وأكد أن الاحتكاك مع مخرجين كبار بالعالمة سيكون له استفادة كبيرة، وأن هناك مخرجة يابانية، ستشارك فى المهرجان، وهناك رئيسة لجنة تحكيم كبيرة، وهناك أشياء تحدث لأول مرة.

وتابع أن هناك أفلام كثيرة ستشارك فى المهرجان، وبمشاركة صناع الأعمال.

امير رمسيس مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي التاسعة المهرجان

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