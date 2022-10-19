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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس .. ملك وليلى زاهر وديانا هشام فى برنامج "معكم"

صدى البلد

يحل  عدد من الفنانيين الشباب ضيوفا على برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى الخميس المقبل من بينهم ليلى وملك زاهر وديانا هشام وأحمد رمزى .

تستعد الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر في طرح أولى أغنياتها خلال أيام قليلة من الآن في أولى تجاربها الغنائية بشكل رسمي.

 

وتتعاون ليلى في أغنيتها الجديدة مع الملحن إسلام زكي والذي أكد لصدى البلد سعادته بهذا التعاون بعد نجاح تجربتهما الأولى في إحدي مسرحيات موسم الرياض.

 

ومن ناحية أخرى تتواجد حاليا ليلى في دبي بصحبة أسرتها الفنان أحمد زاهر ووالدتها هدى زاهر لحضور أحد المهرجانات الفنية هناك.

 

كما طرحت ليلى أول أمس مجموعة من الصور بصحبة المطرب زياد برجي والذي حرص على دعوة أسرة الفنان أحمد زاهر لحضور حفله الغنائي هناك.

 

ويذكر أن شاركت ليلى زاهر فى مسلسل في بيتنا روبوت وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

منى الشاذلى ديانا هشام ليلي احمد زاهر الإعلامية منى الشاذلي الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر

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