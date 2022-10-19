بأجواء رومانسية.. شيماء سيف تحتفل بعيد زواجها

احتفلت الفنانة شيماء سيف، بذكرى زواجها، وشاركت جمهورها الأجواء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجهت شيماء سيف رسالة رومانسية لزوجها في تلك المناسبة، وكتبت: "كل عيد جواز وأنت حبيبي ربنا يحفظك ليا".

شيماء سيف تفقد الكثير من وزنها

وكشفت الفنانة شيماء سيف في تصريح خاص لـ صدى البلد حقيقة ما تردد عن خسارتها 40 كيلوجرام من وزنها ، وإجراء عملية تكميم للمعدة . وقالت شيماء سيف: "هذه الأخبار غير صحيحة وبضحك عليها دائما ، كل يومين يطلعوا يقولوا كده، وطلعت رديت في مرة ولكن لقيت كل فترة بينزلوا نفس الخبر". وأضافت:" فوجئت بأحد المدربين يقول انه ساعدني على التخسيس وانه يتبع نظام غذائي معي وهو امر عار تماما من الصحة، وأنا لا أعرفه مطلقا". وتابعت شيماء سيف، قائلة: "أنا لم أجري اي عملية تخسيس، ووزني زي ماهو ماخستش ولا حاجة ، ومش عارفه بيستفادوا ايه من نوعية الأخبار دي".https://www.instagram.com/reel/Cj3y06DuNHO/?igshid=YmMyMTA2M2Y=