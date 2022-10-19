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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا يمتلك فريقا قويا ومتكاملا.. والمصري عانى من العشوائية

صدى البلد

انتقد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، شكل بداية الدوري الممتاز الموسم الجديد، بالبداية من إعلان مواعيد المباريات، فجر الثلاثاء، فضلًا عن عدم إيجاد رعاه للأندية قبل انطلاق المسابقة.

وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الدوري سيعاني من مشاكل أهمها أزمة التحكيم، مؤكدًا أنه غير متفائل بالحكام في الموسم الجديد.

وعن مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، قال ضياء السيد: «مباراة شهدت فارق كبير في السرعات بين الفريقين، وإيهاب جلال تفاجئ بما حققه سيراميكا كليوباترا الذي التزم بالتنظيم الدفاعي».

وتابع ضياء السيد أن سيراميكا كليوباترا يمتلك فريق قوي للغاية ومتكمامل، على عكس المصري الذي عانى من العشوائية في الدفاع والتفكك، موجهًا الشكر إلى طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، الذي أجرى الصفقات حتى آخر يوم في فترة الانتقالات.

ملف الصفقات بـ سيراميكا

وشدد ضياء السيد، أن طارق أبو العينين، تعامل مع ملف الصفقات بذكاء شديد، وأنهى الملف دون أي مشاكل، فضلًا عن أنه تعاقد مع مجموعة بالترتيب مع أحمد سامي مدرب الفريق، مميزة للغاية، لا تحتاج للوقت من أجل الانسجام وإثبات قدراتها.

ضياء السيد منتخب مصر الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا المصري البورسعيدي

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