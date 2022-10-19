محطة البحوث الزراعية بالعريش تكرم أبناءها لحصولهم على درجة الدكتوراة

نظمت محطة البحوث الزراعية بالعريش محافظة شمال سيناء حفل تكريم أبنائها من الباحثين لحصولهم علي درجة الدكتوراة. حيث تم تكريم الدكتورة الاء سعيد محمد لحصولها علي درجة الماجستير قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية معهد بحوث البساتين.

وقد جاءت الدراسة، تأكيدا علي تميز مصر عن دول العالم بمقومات عديدة تؤهلها لتبوأ مكان الصدارة في إنتاج وتصنيع وتعظيم القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية ومنتجاتها. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتصنيع النباتات العطرية والطبية.

فتح المجال للمزارعين

وأكدت الباحثين على أن زراعة النباتات الطبية يدعم الزراعة في المقام الأول، ويفتح المجال للمزارعين للتوريد للمصانع التي يمكن إقامتها ، بدلا من التصدير بهدف تعظيم سلسلة القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية خاصة أن النباتات الطبية والعطرية بما تحتويه من مواد فعالة متنوعة التركيب و الصفات ولها أهمية كبيرة للاقتصاد القومي .

وقد شملت حفل التكريم الدكتورة اسراء علي بدوي قسم بحوث نحل العسل معهد بحوث وقاية النباتات.

و الدكتورة سارة نجيب عوض قسم بحوث الزراعة المحمية معهد بحوث البساتين