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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة لإعلام العريش حول الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البيئة الساحلية

ندوة حول الآثار السلبية
ندوة حول الآثار السلبية للتغيرات المناخية

نفذ مركز إعلام العريش شمال سيناء، ندوة حول الآثار السلبية للتغيرات  المناخية على البيئة الساحلية بمدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين وحاضر فيها المهندسة رضوى سامى شاهين مدير فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء.


وحضرها أعضاء فرع جهاز شئون البيئة ومن الإعلام نجوى ابراهيم أخصائية إعلام.


تحدث فى البداية مدير مركز إعلام العريش عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم .


وتحدثت المهندسة رضوى شاهين حول المقصود بالتغيرات المناخية والحلول المقترحة للتكيف مع هذه التغيرات والحد منها.، وتناولت طرق الحفاظ على البيئة من خلال تعديل سلوك المواطنين فى التعامل مع المخلفات البيئية، ومدي  تأثر البيئة الساحلية من جراء هذه التغيرات ومنها  :

 التأثير على الكائنات الحية ، والتأثير على المياه الجوفية نتيجة ملوحة المياه وانخفاض الإنتاج السمكى وظهور عمليات النحر للشواطىء.

مشكلة القمامة

 

كما تم الرد على الاستفسارات والتساؤلات ومنها ، طرق الحفاظ على البيئة وكيفية القضاء على مشكلة القمامة بالعريش واهم الموارد الطبيعية بشمال سيناء واهم البحيرات ، وعدد المحميات الطبيعية فى مصر.

وكان من أهم التوصيات اللقاء:

بضرورة تعاون المواطنين فى ترشيد استهلاك الطاقة.
وتحسين سلوك المواطنين فى التعامل مع المخلفات.
عمل حملات لتنظيف الشاطىء بصفه مستمره.ومنع الصيد الجائر للترسه البحريه( السلحفاة ) للقضاء على ظاهرة قناديل البحر.

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العريش ندوة الاثار التغيرات المناخية

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