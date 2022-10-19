محمد فاروق: صفقة الزمالك الجديدة تطلب حضور مباراة الأهلي في السوبر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نبيل عماد دونجا الوافد الجديد لنادي الزمالك طلب حضور مواجهة الأهلي في السوبر المحلي المقرر لها نهاية الشهر الجاري في الإمارات.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" شهدت الساعات الماضية تواصل دونجا مع مسؤولي الزمالك لمعرفة إمكانية سفره مع الفريق إلى الإمارات لدعم ومؤازرة الفريق أمام الأهلي في السوبر المحلي".

واختتم:" أجرى "دونجا" لاعب الزمالك جراحة غضروف الركبة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني السابق ويخضع "دونجا" حاليا لمرحلة التأهيل الأولى بقطر، إذ من المنتظر عودته للقاهرة نهاية الأسبوع الجاري، لبدء مرحلة التأهيل الثانية للتعافي من إصابته".