علماء أمريكيون يطورون سلسلة فتاكة من فيروس كورونا

قال باحثون من جامعة بوسطن الأمريكية، إنهم طوروا سلالة جديدة «فتاكة» من فيروس كورونا، يبلغ معدل الوفيات نتيجة الإصابة بها 80%.





ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، فقد أجريت التجربة داخل المختبرات الوطنية للأمراض المعدية الناشئة في جامعة بوسطن، حيث استخرج الباحثون بروتين «سبايك» من سلالة «أوميكرون»، وربطوه بسلالة فيروس كورونا الأصلية، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، قبل تعريض مجموعة من الفئران لهذه السلالة الجديدة المطورة لبحث كيفية تأثيرها عليها.



ووجد فريق الدراسة أن السلالة الجديدة قتلت 80% من الفئران.



وأوضح الباحثون أن هذه الفئران كانت قد عانت من أعراض خفيفة حين تعرضت لـ«أوميكرون» فقط في تجربة سابقة.



وكتب الفريق في بحثهم الذي نشر في مجلة «bioRxiv» العلمية: «في الفئران، بينما تتسبب سلالة (أوميكرون) في عدوى خفيفة وغير مميتة، فإن السلالة الجديدة المطورة تتسبب في أعراض شديدة الخطورة، ويبلغ معدل الوفيات نتيجة الإصابة بها 80%».

وأضافوا: «لقد كشفت التجارب التي أجريناها أن السلالة الجديدة تحتوي على جزيئات فيروسية مُعدية أكثر بخمس مرات من متغير (أوميكرون)».

إلا أنهم أوضحوا أنه من المرجح ألا تكون السلالة الجديدة مميتة للإنسان، كما هي بالنسبة للفئران.

وانتقد الكثير من خبراء الصحة هذه التجربة الجديدة، قائلين إنها مماثلة للتجارب التي يظن البعض أنها تسببت في تفشي فيروس كورونا لأول مرة في الصين.

وتم اكتشاف «كورونا» لأول مرة بسوق في ووهان، رغم أن الكثيرين يعتقدون أن الفيروس نشأ في معهد ووهان لعلم الفيروسات، وتسرب من داخله للمدينة الصينية ثم للعالم أجمع بعد ذلك.