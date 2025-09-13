قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع ما لا يقل عن 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين إثر حريق وغرق قارب بالكونغو

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وكالة رويترز مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين إثر حريق وغرق قارب في الكونغو الديمقراطية.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت مصادر محلية سورية بأن قارب مهاجرين يقل نحو 25 سورياً من بلدة الكرك بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، غرق قبالة سواحل ليبيا، بعد ساعتين من انطلاقه من طرابلس، مشيرة إلى إنقاذ عدد من الأشخاص، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وقالت المصادر إن من بين المهاجرين نساء وأطفال، مبينة أن الصيادين الذين أنقذوا عدداً من الأشخاص، تفاوضوا مع أهالي أربعة من الناجين، وطلبوا فدية لإطلاق سراحهم أو تسليمهم إلى السلطات الليبية.

وذكرت المصادرأن الأهالي دفعوا ألفي دينار ليبي (نحو 400 دولار) عن كل ناجٍ.

الكونغو الديمقراطية غرق مركب سوريا سواحل ليبيا محافظة درعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

بالصور

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد