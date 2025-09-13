مصرع ما لا يقل عن 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين إثر حريق وغرق قارب بالكونغو

أعلنت وكالة رويترز مقتل ما لا يقل عن 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين إثر حريق وغرق قارب في الكونغو الديمقراطية.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت مصادر محلية سورية بأن قارب مهاجرين يقل نحو 25 سورياً من بلدة الكرك بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، غرق قبالة سواحل ليبيا، بعد ساعتين من انطلاقه من طرابلس، مشيرة إلى إنقاذ عدد من الأشخاص، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وقالت المصادر إن من بين المهاجرين نساء وأطفال، مبينة أن الصيادين الذين أنقذوا عدداً من الأشخاص، تفاوضوا مع أهالي أربعة من الناجين، وطلبوا فدية لإطلاق سراحهم أو تسليمهم إلى السلطات الليبية.

وذكرت المصادرأن الأهالي دفعوا ألفي دينار ليبي (نحو 400 دولار) عن كل ناجٍ.