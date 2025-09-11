قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 أسباب قد تجعل عصير القصب خطرًا على حياتك
رئيس "الوطني الفلسطيني": توقيع نتنياهو "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" انتهاك خطير للقانون الدولي
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
أحمد سعد عن ملابسه المثيرة للجدل: نقطة ضعفي وأتقبل النقد بروح الدعابة
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
توك شو

نائلة جبر: التنمية الحل السحري لمواجهة الهجرة غير الشرعية

السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
علي مكي

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إنّ التنمية الحل السحري لمواجهة الهجرة غير الشرعية، فالدولة  تنفذ مشروعات قومية ضخمة، كما أن هناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي مشروعات مفيدة للغاية نجحت نجاحا كبيرا في دول جنوب شرق آسيا.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "المشروعات متناهية الصغر مهمة في دعم الصناعات الحرفية والتراثية وعمل أنشطة وبازارات لأصحاب هذه الحرف والصناعات والمشروعات".

وحذرت من استخدامات السوشيال ميديا الضارة في هذا الصدد، إذ تستخدم في إعلانات عمل غير صحيحة، لافتةً، إلى أن سفارات مصر في الخارج نبهت إلى ذلك، كما أن اللجنة الوطنية شاركت في هذه التحذيرات، مشددة، على ضرورة التحقق من إعلانات فرص العمل، حتى لا ينخدع البعض في فرص عمل وهمية في الخارج، وعندما يسافرون يتعرضون للاستغلال.

السفيرة نائلة جبر الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الباعوض
صورة أرشيفية
كيكة النشا
الصداع
