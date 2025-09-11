نائلة جبر: التنمية الحل السحري لمواجهة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إنّ التنمية الحل السحري لمواجهة الهجرة غير الشرعية، فالدولة تنفذ مشروعات قومية ضخمة، كما أن هناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي مشروعات مفيدة للغاية نجحت نجاحا كبيرا في دول جنوب شرق آسيا.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "المشروعات متناهية الصغر مهمة في دعم الصناعات الحرفية والتراثية وعمل أنشطة وبازارات لأصحاب هذه الحرف والصناعات والمشروعات".

وحذرت من استخدامات السوشيال ميديا الضارة في هذا الصدد، إذ تستخدم في إعلانات عمل غير صحيحة، لافتةً، إلى أن سفارات مصر في الخارج نبهت إلى ذلك، كما أن اللجنة الوطنية شاركت في هذه التحذيرات، مشددة، على ضرورة التحقق من إعلانات فرص العمل، حتى لا ينخدع البعض في فرص عمل وهمية في الخارج، وعندما يسافرون يتعرضون للاستغلال.