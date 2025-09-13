قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار قنا | الصحة تقدم 16853خدمة للمنتفعات..ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد

يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، الصحة تعلن تقديم 16853خدمة للمنتفعات خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد خلال جلسة صلح، إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بسبب تسريب غاز الكلور.
 

خلال المرحلة الأولى..الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تقدم16853خدمة للمنتفعات بقنا
 

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، نجحت في تقديم ١٦٨٥٣ خدمة للمنتفعات وذلك في مراكز أبوتشت، الوقف، قنا، وقوص، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية “ بداية ”وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية..يبدأ بخطوة ".
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هناك تنوع فى الخدمات الطبية بالعيادات الثابتة بالوحدات والمتنقلة بالميادين العامة المقدمة للمواطنين والتي شملت: الحاصلات علي وسائل تنظيم أسرة 7907، تقديم المشورة ل 7659 مواطن، مترددات 7011، جدد 896، حبوب أحادية 950، حبوب مركبة 4921، لولب نحاسي 193، لولب هرموني 19، كبسولات إمبلانون 481، حقن أحادية 853، حقن مركبة 445، أقراص موضعية 60، سونار 449، كشف نساء 797، كشف باطنة 162 وكشف أطفال 158حالة.
 

أثناء فض نزاع عائلي.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد بقنا
 

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة قوص جنوب قنا، من ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد بطعنات من آلة حادة خلال محاولته فض نزاع عائلي بين أبناء خاله وأبناء شقيقته.

وجرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول واقعة اتهامهم بإنهاء حياة خير كامل ٥٥ عامًا، بطعنات آلة حادة داخل منزل بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.

 

خرق لعادات الصعيد .. حاول الإصلاح فأنهوا حياته بطعنات غادرة بجلسة صلح بقنا | تفاصيل صادمة

جريمة على غير المألوف أن تحدث فى محافظة قنا ، التى  يحرص أبنائها كل الحرص على احترام أهل المصالحات والجلسات العرفية، لما لهم من دور عظيم فى حقن الدماء وفتح صفحات جديدة من الود والتسامح بين العائلات والمتخاصمين، فقد انتهت جلسة صلح قبل أن تكتمل بدماء المبادر بحل الخلاف.
 

ما حدث قبل أن يكون جريمة جنائية أو دينية كونها إزهاق روح إنسان بلا ذنب، كان بمثابة جريمة أخلاقية هزت أركان المجتمع العرفى، الذى يمنح أهل الصلح حصانة غير مشروطة، لإنهاء الخلافات والنزاعات، حصانة يعلم قدرها كبار العائلات ورجال المصالحات، فضلًا عن رجال الأمن الذين يقدرون دورهم ويتركون لهم مساحات لؤاد الفتن والخلاف.
 

إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور

أصيبت 3 سيدات، بحالات اختناق، لاستنشاقهم غاز كلور تسرب من محطة مياه سمهود، التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات،  يفيد إصابة 3 سيدات بحالات اختناق نتيجة استنشاق كلور مسرب من محطة مياه بقرية سمهود، التابعة لمركز أبوتشت.
 

قنا أخبار قنا مؤذن مسجد الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قرية سمهود

