باستخدام رياضة الباركور.. فيديو غريب لشباب يطفئون أنوار المحلات في باريس لهذا السبب

قام عدد من ممارسي رياضة الباركور، وهي رياضة تتضمن الركض والتسلق والقفز، بإطفاء الأنوار لمحال شهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، في محاولة لترشيد استهلاك الطاقة.





وأظهر فيديو نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» مجموعة من النشطاء يرجعون بعيدا عن الحائط لبضع خطوات، ثم يقفزون أعلى الحائط لإطفاء أنوار بعض المحال التجارية.



ولاقت فيديوهات لممارسي رياضة الباركور خلال إطفائهم الأنوار رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت الصحيفة أن هدف الرياضيين هو إظلام مدينة النور، باريس، في وقت أبكر من المعتاد، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد توفير الطاقة في خضم القبضة الروسية على إمدادات الغاز في أوروبا.

وكانت مدينة باريس قد أعلنت في وقت سابق الشهر الماضي أنها ستبدأ بإطفاء الأضواء التي تزين معالم المدينة قبل ساعات من المعتاد، ما جعل برج إيفل ومعالم أخرى تغرق في الظلام لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء.

وعلى غرار لوائح إطفاء الأنوار المعمول بها في باريس، يطلب أيضاً من المدن الصغيرة في جميع أنحاء فرنسا اتباعها. وفقاً للمسؤولين، قد يؤدي اتباع هذه اللوائح إلى توفير ما يكفي من الكهرباء سنوياً لتزويد 750 ألف أسرة بالكهرباء.

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن لائحة تحدد إرشادات إطفاء الأضواء الموحدة للافتات الإعلانية المضاءة في جميع أنحاء فرنسا. إذ يجب إيقاف تشغيلهما عند منتصف الليل حتى 6 صباحاً؛ ويؤدي عدم الامتثال لهذه القرارات إلى غرامة قدرها 1500 يورو (1480 دولاراً).

وارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.