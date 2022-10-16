لغز أضواء غريبة تظهر في سماء اليابان وتختفي

تناقلت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي معلومات عن أسباب ظهور أضواء غريبة في سماء اليابان، حيث قيل بأنها لمخلوقات فضائية أو أنظمة تشويش الرادار أو أنها أقمار صناعية وهذا غير صحيح.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، التقطت هذه الأضواء يوم الجمعة الماضي في حوالي الساعة 1 صباحًا في سماء بلدة شيمونوسيكي في الطرف الغربي لجزيرة هونشو في اليابان، تشتهر بلدة شيمونوسيكي بصيد جميع أنواع المأكولات البحرية قبالة حافة محافظة ياماغوتشي.



لكن في إحدى الليالي الماضية رصد بما يقرب من 12 ضوءًا غامضًا في سماء الليل، وكما هو الحال دائمًا في مثل هذه المواقف ، فإن التفسير الأكثر شيوعا هي كائنات فضائية خاصة ان مهاجمة طوكيو قد تمت في كثير من الأحيان في الرسوم المتحركة كما في مسلسل غرندايزر ، ولكن المصدر الحقيقي لهذه الأضواء ليس من الفضاء ولكن في البحر.

حيث يعلق العديد من الصيادين الأضواء على قواربهم لجذب كمية أكبر من الاسماك التي تكون أكثر نشاطًا في الليل ، ويحدث في بعض الأحيان ان تنخفض درجات الحرارة طوال الليل بدرجة كافية بحيث تتشكل بلورات الجليد عاليًا في الهواء فوق السفن.

لذلك فإن الضوء الصادر عن القوارب ينعكس عن البلورات ويضيء بشكل ساطع بما يكفي ليتم رؤيته من الشاطئ ، وهي ظاهرة تسمى "أعمدة الضوء التي تجذب الأسماك"وهي تذكير بمدى روعة الطبيعة.