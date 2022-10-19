روجينا تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الفنانة روچينا صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت روجينا بلوك كلاسيكي، بفستان أسود انيق، ولوك ميك أب يبرز جمالها بألوان ترابية ناعمة، مع تسريحة شعر مرتبة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل “كيد الحريم”، والذي شاركت به في رمضان ٢٠٢٢.

وجسدت روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.

ويجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والخليجية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، ومن تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة من الخليج هنادي الكندري، ومحمد الحداد.