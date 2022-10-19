غدا.. التفاصيل الكاملة لحفل أحمد سالم بساقية الصاوى

يحيى أحمد سالم، المعروف بـ المطرب النقاش أولى حفلاته الغنائية غدا 20 أكتوبر بساقية الصاوي .

ومن المقرر أن يقدم أحمد سالم، مجموعة من الأغاني الحديثة والقديمة، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وكشفت ساقية الصاوي، عن أسعار تذاكر الحفل الأول لـ المطرب النقاش، حيث تتضمن أكثر من فئة، فيما تبدأ الأسعار بـ100 جنيه كحد أدني.



وكان أحمد سالم، روج للحفل بساقية الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، قائلا: حبايب قلبي انتظروني، أول حفلة ليا بإذن الله في ساقية الصاوي 20 أكتوبر في الزمالك بأمر الله.

حفل بيج سام فى ساقية الصاوى

كما يحيي مؤدي الراب الفلسطيني بيج سام، أولى حفلاته فى مصر يوم 29 من الشهر الجارى بساقية الصاوى فى تمام الساعة السابعة .

وتم طرح التذاكر بفئة واحدة بسعر 250 جنيها.