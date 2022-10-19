إدارة بايدن تعتزم الإفراج عن 15 مليون برميل نفطي من الاحتياطي الاستراتيجي

لدفع أسعار الوقود نحو الانخفاض

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن الإفراج عن جانب من المخزون الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في مسعى لدفع أسعار الوقود نحو الانخفاض قبل انتخابات التجديد النصفي التي تعقد في نوفمبر المقبل.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فمن المقرر أن يعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن الإفراج عما بين 10 و 15 مليون برميل من الاحتياطي كجزء من الخطة القائمة، التي أعلن عنها في شهر مارس الماضي، بشأن الإفراج عن 180 مليون برميل من النفط الخام إلى السوق الأمريكي على مدار العام الجاري.

ومن جانبه قال رون كلين ، كبير مسئولي البيت الأبيض ، في تغريدة على تويتر إن الرئيس بايدن سيتحدث بشأن أسعار الوقود الأربعاء.

ويأتي هذا بينما عقدت اجتماعات بين الإدارة الأمريكية وبين عدد من المسئولين التنفيذيين لبعض الشركات النفطية للتفاوض حول سبل خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي والتي ستكون قضية التضخم ، الناجمة جزئيا عن ارتفاع أسعار الوقود، إحدى القضايا الرئيسية فيها.

يذكر أن أسعار الوقود كانت قد ارتفعت في الأسبوع الماضي بعد أن قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها من الدول الأخرى خفضا جماعيا للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.