حمادة صدقى: إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا أهم صفقة في الدوري بالموسم الجديد

أكد حمادة صدقي، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن الزمالك الأقرب للفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد للمرة الثالثة على التوالي.

وقال حمادة صدقي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير: “الزمالك الأقرب للفوز ببطولة الدوري للموسم الثالث على التوالي”.

وأضاف: “أرشح الأهلي والزمالك والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وأكمل: “جون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا هو أهم صفقة في الدوري الممتاز بالموسم الجديد، بالإضافة إلى أوستن أوموتو لاعب الاتحاد السكندري”.

رأي حمادة صدقي في صفقة الأهلي الجديدة

واختتم: “أريد أن أشاهد برونو سافيو لاعب الأهلي في أكثر من مباراة للحكم عليه خاصة أن لمساته للكرة جميلة”.

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