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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

بن شرقي
بن شرقي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك فتح خط مفاوضات مع أشرف بن شرقي، وعرض عليه عودته للفريق الأبيض في يناير المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الزمالك فتح خط مفاوضات مع أشرف بن شرقي للعودة مرة أخري للدوري المصري في يناير.

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وأضاف شبانة، يبدو أن بن شرقي ليس سعيدًا في مشواره مع الجزيرة الإماراتي عكس الزمالك وتعرض لإصابة خلال الأيام الماضية.

وأكمل شبانة، الزمالك يرغب في ضمان عودة بن شرقي إلى الزمالك في حال قرار اللاعب بالعودة  مرة أخرى للدوري المصري.

خطة فيريرا مع الزمالك في الموسم الجديد

وأتم “شبانة”، فيريرا يضع في خطته للموسم المقبل عدم الاعتماد على لاعب بعينه وإمكانية تجهيز البديل في نفس مركزه بأن يكون الـ30 لاعبًا على نفس المستوى، ورفض فيريرا استثناء أي لاعب عدا محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك.

الزمالك بن شرقي أشرف بن شرقي محمد شبانة الجزيرة الإماراتي

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