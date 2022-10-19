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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد سفر الأهلي إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المصري

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، موعد سفر بعثة النادي الأهلي  إلى الإمارات استعدادًا لخوض مباريات كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الأهلي استقر على السفر يوم 25 والمباراة ستقام 28 أكتوبر في ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وأضاف “شبانة”، وأيضًا الأهلي قرر إلغاء المعسكر الاستعدادي في نوفمبر المقبل.

شبانة يُعلق على قرار الأهلي بشأن المعسكر الاستعدادي

وأتم شبانة، أرى أن إلغاء المعسكر الاستعدادي في الأهلي ليس أزمة وأتعجب من الدخول في معسكر استعدادي بعد بداية المسابقة.

الأهلى محمد شبانة السوبر المصري الزمالك الامارات

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