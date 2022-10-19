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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بـ250 قذيفة مدفعية.. كوريا الشمالية توجه أقوى رسالة تحذير لجارتها الجنوبية

بـ250 قذيفة.. كوريا
بـ250 قذيفة.. كوريا الشمالية توجه أقوى رسالة تحذير لسيول

أكدت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنها أطلقت مئات القذائف المدفعية على المناطق العازلة البحرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين كـ "تحذير خطير"، بشأن التدريبات العسكرية المستمرة التي تجريها كوريا الجنوبية.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري في بيان إن جيش كوريا الشمالية أطلق نيران "مهددة ومحذرة" باعتبارها "إجراء عسكريا مضادا قويا ضد التدريبات العسكرية لكوريا الجنوبية".

ودعا متحدث الجيش جارته الجنوبية إلى الوقف الفوري "للاستفزازات المتهورة والتحريضية" التي أثارت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة، وفقا للبيان.

250 قذيفة

يأتي ذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 250 قذيفة مدفعية، قبالة ساحلها الشرقي والغربي. لإرسال "تحذير شديد" إلى سيول.

وأكد مسؤول بالجيش الشعبي الكوري أن هذه الخطوة جاءت ردا على سلسلة من "الأعمال الاستفزازية العسكرية من قبل الأعداء"، في إشارة لتدريبات هوجوك العسكرية الجارية في كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن "كوريا الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة قبالة ساحلها الغربي، و150 قذيفة قبالة ساحلها الشرقي، ليل الثلاثاء".

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وأضافت في بيان أن القذائف سقطت داخل المناطق البحرية العازلة، التي أنشأتها الكوريتان بموجب اتفاق أبرم عام 2018 بين الكوريتين للحد من التوترات.

على جانب آخر، بدأت القوات الكورية الجنوبية الإثنين، تدريبات دفاعية سنوية، تهدف إلى تعزيز قدرتها على الرد على تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية وسط توتر شديد بشأن الأنشطة العسكرية للجانبين.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، أجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية، اعتبرها خبراء محاولة لزيادة ترسانتها من الأسلحة وتعزيز نفوذها في المفاوضات المستقبلية مع منافسيها.

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