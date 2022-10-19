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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهند حسني: أحب الأدوار المركبة مثل ملف سري.. فيديو

مهند حسنى
مهند حسنى

قال الفنان مهند حسني، إنه يحب أداء الشخصيات المركبة والتي بها تحولات درامية مثل الشخصية التي قام بتأديتها في مسلسل "ملف سري" مع الفنان هاني سلامة. 

 

أضاف "حسني" خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أنه صبور ولا يحب التسرع في اختيار الأعمال التي يشارك فيها، حيث يعتمد على طريقة "الكيف" وليس "الكم"، خاصةً بعد الدور الذي قدمه في مسلسل "الطاووس" وجعله يشعر بضرورة أن يكون دوره القادم مهمًا. 

رأى أنه كان محظوظًا بمشاركته في مسلسل "الأب الروحي" كوجه جديد ، وكان بداية جيدة له خاصةً وأنه عمل مع شركة إنتاج كبيرة وتعرف على أصدقاء أصبحوا فنانين كبار، مشددًا على أن رد فعل الجمهور الإيجابي تجاه أي عمل فني هو ما يدفع الفنان إلى الاستمرار، ولو قدم الدور حتى لو كان مكروه وعلّم مع الجمهور فهناك يعرف أنه نجح في تقديم الدور. 

تابع أنه أصبح الآن من السهل الحصول على الشهرة بسبب السوشيال ميديا ولكن النجم الحقيقي هو من يستمر، قائلًا: "مش مهم إن الواحد يعمل ترند يقعد يوم أو اتنين، المهم الاستمرارية وإن العمل الفني يعيش". 
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر ة. 

مسلسل الطاووس الفنان هانى سلامة الفنان مهند حسني مسلسل ملف سري Arts Entertainment

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