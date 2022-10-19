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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

60 فوزا للأحمر.. الأهلي عقدة الإسماعيلي في تاريخ مواجهات الصدام الكلاسيكي

صدى البلد

يستضيف ستاد برج العرب، مساء اليوم الأربعاء، قمة جديدة بين الإسماعيلي والأهلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويسعى الأهلي لاستعادة بريقه في مسابقة الدوري في أول مباراة تحت قيادة مارسيل كولر، المدير الفني الجديد، بعد اخفاقه الموسم الماضي وانهاء مشواره في المركز الثالث.

ويحاول الإسماعيلي، كسر عقدة الأهلي المستمرة منذ 9 سنوات بمسابقة الدوري، حيث يعود آخر فوز للدراويش على الأهلي في موسم 2010-2011 بنتيجة 3-1.

ويغيب عن الأهلي كل من حمزة علاء ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف ورأفت خليل وميدو نبيل وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري ومحمد محمود وزياد طارق ومصطفى ميسي ورامي ربيعة، لأسباب فنية، فيما يغيب عمار حمدي، الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، وبيرسي تاو خوفا من الإصابة.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي 

وتقابل الأهلي مع الإسماعيلي، 117 مرة في الدوري المحلي، انتهت بواقع 60 فوزًا للأحمر و22 انتصارًا للدراويش، والتعادل 35 مرة.

ونجح الأهلي في تسجيل 173 هدفًا بشباك الإسماعيلي، مقابل 93 هدفًا لأبناء القلعة الصفراء.

وكانت أول مباراة جمعت الفريقين في 19 نوفمبر 1948، وانتهت بفوز الأهلي 2-0.

أما آخر مباراة بين الفريقين، كانت في 21 أغسطس الماضي في الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي بينهما.

ويحاول الإسماعيلي، كسر عقدة الأهلي المستمرة منذ 9 سنوات بالدوري، حيث يعود آخر فوز للدراويش على الأهلي في موسم 2010-2011 بنتيجة 3-1.

وتقابل الفريقان في افتتاحية مسابقة الدوري، 6 مرات من قبل، بواقع 3 انتصارات للأهلي، وفوز الإسماعيلي مرة وحيدة، بالإضافة إلى التعادل في مباراتين.

وكان أكبر فوز حققه الأهلي على الإسماعيلي، في موسم 1957-1958، بنتيجة 8-0، وأحرز صالح سليم وقتها 7 أهداف.

أما أكبر فوز حققه الإسماعيلي على الأهلي، كان في موسم 1963-1964، بنتيجة 4-1.

ويُعد أحمد مكاوي لاعب الأهلي السابق، هداف مواجهات الفريقين برصيد 10 أهداف.

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