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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يتحدى الأهلي في قمة نارية بافتتاح الدوري المصري اليوم

الأهلي ضد الإسماعيلي
الأهلي ضد الإسماعيلي

يستضيف ستاد برج العرب، مساء اليوم الأربعاء، قمة جديدة بين الإسماعيلي والأهلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لاستعادة بريقه في مسابقة الدوري في أول مباراة تحت قيادة مارسيل كولر، المدير الفني الجديد، بعد اخفاقه الموسم الماضي وانهاء مشواره في المركز الثالث.

ويحاول الإسماعيلي، كسر عقدة الأهلي المستمرة منذ 9 سنوات بمسابقة الدوري، حيث يعود آخر فوز للدراويش على الأهلي في موسم 2010-2011 بنتيجة 3-1.

الأهلي

ويغيب عن الأهلي كل من حمزة علاء ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف ورأفت خليل وميدو نبيل وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري ومحمد محمود وزياد طارق ومصطفى ميسي ورامي ربيعة، لأسباب فنية، فيما يغيب عمار حمدي، الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، وبيرسي تاو خوفا من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - شادي حسين

الإسماعيلي

يغيب كل من أحمد مصطفى، محمد مخلوف، نور الزمان، فراس شواط، التوجولي ياو أنور، عماد حمدي، عصام صبحي لأسباب فنية، بينما يغيب كل من محمد عمار ومحمد نصر للإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد دسوقي، أحمد محسن، إياد عسقلاني، مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش، محمد بيومي، محمد حسن، أحمد مدبولي، صالح جمعة، محمود الشبراوي.

خط الهجوم: محمد الشامي، باسم مرسي، عبد القادر كوليبالي، حازم مرسي.

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