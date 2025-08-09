عروض فنية تزين مهرجان المانجو في الإسماعيلية

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، منافذ بيع كافة أنواع المانجو الإسماعيلاوى بحديقة نمرة ٦ المفتوحة وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثالث للمانجو ٢٠٢٥.

كما تفقد عصام معرض للمشغولات اليدوية لوحدة تكافؤ الفرص وأيادي مصر، ويضم المعرض (أشغال مكرمية وكروشية، شنط تطريز، إكسسوارات، كونكريت) بإجمالي عدد العارضات ٦ عارضات و١ رسم حنة.

وكان مهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة هذا العام يضم عددًا من الفعاليات منها افتتاح المهرجان بشارع محمد علي وعقب ذلك انطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان ويستقله جميع الضيوف البلوجرز.

كما تم تقديم عرض لفريق موسيقى، واستمر الديفليه من أمام مبنى الديوان العام، ووصولًا لمنطقة الحدائق المفتوحة بنمرة ٦ ثم افتتاح بازار لعرض كافة منتجات المانجو.

وتم تنظيم المهرجان بالتنسيق مع كافة المشاركين بلجنة تنظيم المهرجان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المهرجان وفتح فرص لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.