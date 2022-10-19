شوبير: الأهلي لم يطلب استبعاد إبراهيم نور الدين من إدارة مباراته أمام الإسماعيلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقه طلب الأهلي استبعاد ابراهيم نور الدين الحكم الدولي من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي اليوم.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام ، أن ابراهيم نور الدين لم يكن من الأساس مرشح لإداره المباراة حيث أنه متواجد في السويس حاليا لتحكيم بعض المباريات.

واضاف أن إبراهيم نور الدين حكم دولي كبير، وأدار مباراة الترجي وبطل نيجيريا بشكل جيد ، ولكن الخلاف كان على ضربة الجزاء والتي بها شك كبير.

وتابع أن الأهلي لم يطلب استبعاد إبراهيم نور الدين من إدارة المباراة، حيث أنه لم يكن مرشحا من الأساس.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشوار رحلة استعادة درع الدوري الغائب عن قلعة الجزيرةبمواجهة الإسماعيلي في الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكان مارسيل كولر المدير الفني قد أعلن عن القائمة التي دخل بها معسكر مغلق بالإسكندرية، وضمت: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر، ومحمد شريف، وبرونو سافيو وأيمن أشرف وحسين الشحات، وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة، وشادي حسين وعلي معلول ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، ومحمد هاني.

ويميل كولر إلى الاعتماد على ذات التشكيلة التي خاضت مواجهة الإتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو أن التشكيل المتوقع يسير نحو محمد الشناوى في حراسة المرمي وأمامه أكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وشادي حسين.