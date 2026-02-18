قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دعما لغزة.. الأردن ينظم أول وأكبر سحور في مواصي خان يونس

غزة جوع وإبادة
غزة جوع وإبادة
محمد على

دعماً لأهالي غزة المحاصرين إسرائيليا، أطلقت الحملة الأردنية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مبادرة “سحور الكرامة”.

يعد ذلك أول وأضخم فعالية سحور جماعي تقام داخل مخيمات النزوح في منطقة "مواصي خان يونس"، بحضور مئات العائلات الفلسطينية.

 وأكد فريق المتطوعين التابع للهيئة الهاشمية أن "سحور الكرامة" يتجاوز كونه معونة غذائية، بل هو رسالة سياسية وإنسانية بليغة، تحمل تأكيدا أن "الجسر الأردني" ممدود ولن ينقطع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مستمرة من الفعاليات الإغاثية التي تقودها المملكة بدعم شعبي ورسمي، لتوفير الاحتياجات الأساسية من الدواء والطعام والكساء.

وتسعى الحملة من خلال هذه الفعالية إلى ترسيخ القيم العربية الأصيلة في الوقوف مع الأشقاء وقت الأزمات.

وأشار المتطوعون إلى أن توزيع وجبات السحور على العائلات النازحة في شهر رمضان المبارك يسهم في تخفيف مرارة النزوح، وينقل صوت الشعب الأردني المساند دائما لحقوق وصمود إخوانهم في فلسطين.

وتعد هذه المبادرة تجسيدا للوحدة العربية، حيث تم تنظيم السحور بتمويل خالص من التبرعات الأردنية.

