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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر يبحث مشروع الربط الكهربائي مع وزير الاستثمار اليوناني

سفير مصر في أثينا
سفير مصر في أثينا يلتقي مع وزير التنمية والاستثمار اليوناني

التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان، مع وزير التنمية والاستثماراليوناني أدونيس جورجاديس، حيث تم خلال المقابلة التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين. 

كما حرص الجانبان على تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما في مختلف المجالات،خاصة الاقتصادية والاستثمارية بغرض دعم جهود تحقيق التنمية والازدهار في مصر واليونان.


كما تم استعراض تطورات مشروع خط الربط الكهربائي بين مصر واليونان، حيث تم التأكيد على أولوية هذا المشروع بالنسبة للبلدين، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في مجال الطاقة. 

 كما تم تناول ترتيبات تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال اليونانيين إلى مصر مطلع العام المقبل.

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