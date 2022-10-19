أبو العينين: نحتاج إلى وضع ورقة عمل حول المشاكل والتحديات أمام المستثمرين

قال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل مجلس النواب محمد أبو العينين : “إننا نحتاج إلى وضع ورقة عمل حول المشاكل التى يواجهها المستثمرون وما هو المطلوب من الحكومة”، مشيرا إلى أن “الرؤية العالمية الحالية تغيرت عن الفترات الماضية، فمنذ 10 سنوات كان الحديث عن العولمة وحاليا نتحدث عن المركز الإقليمى”.



وأضاف “أبو العينين”، خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الاعمال المصرى الأوروبي اليوم، الأربعاء، أن الأحداث الماضية بدءا من كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية، أظهرت ضرورة الحديث عن الظروف الإقليمية المحيطة، الأمر الذى بدأت الدول في التركيز عليه، مؤكدا أهمية دور رجال الأعمال في إيجاد الفرص وخلقها وتسويقها وتقديمها للعالم بشكل جديد.

وأوضح أن هناك العديد من الدول التي أطلقت العنان لأهدافها ووضعت جميع الأساليب والإمكانيات لتحقيقها، مشيرا إلى أن بعض الدول عملت على تقديم حوافز للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لجذبهم، كما عملت بعض الدول على توطين صناعات المستقبل، فضلا عن إعطاء حوافز لعمليات التصدير، وكذلك للصناعات التى تعطي قيمة مضافة للخامات الأولية.

