وليد منصور داعما شيرين عبد الوهاب: أم كلثوم العصر الحديث وهترجع أقوي

دعم المنتج وليد منصور الفنانة شيرين عبد الوهاب ، في أزمتها الحالية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

ونشر وليد منصور، صور تجمعهما وعلق عليها قائلا: "عن ام كلثوم العصر الجديد اتحدث.. شرين هترجع اقوي من الاول وبدل ما بنتكلم عنها ندعي ليها تعدي محنتها".

وأضاف: "ده و أي ابتلاء ده من عند ربنا علشان بيحب عبده وعاوزه يكون في احسن حال.. وبعيد عن كل حاجه واي حاجه.. محمد اخو شرين انسان جدع وابن بلد قوي.. نسيب شرين في حالها وندعي ليها".

وكانت أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب أصدرت مؤخرا بيانًا صحفيًا، حذرت فيه وسائل الإعلام من تناول الأخبار التي تخص أزمتها الأخيرة.

وقالت أسرة شيرين في بيانها: "بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب.. نظرًا لقرار النيابة العامة بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، نرجو من الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".

و نشر والد حسام حبيب فيديو صادم من حلقتها مع إسعاد يونس تتحدث فيه عن تناولها عقار للتخلص من الأفكار السيئة، عبر حسابه على فيسبوك ليدافع فيه عن ابنه حسام.

وفي ذات الوقت تواجد الفنان حسام حبيب أمام المستشفى، ومحاولة إخراج الفنانة شيرين منه.

وفي رد فعل غير متوقع من والد حسام حبيب تجاهل كل ما يحدث، ونشر فيديو عبر حسابه لطلاب أمريكيين يستمعون للمطربة نسمة محجوب.

والدة شيرين عبد الوهاب تكشف المستور

وأكدت كريمة أبو زيد، والدة شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع عمرو أديب أنها طلبت من ابنها محمد عبد الوهاب أن يضع شقيقته داخل المستشفى لكي تتعالج ، مشيرة أن شيرين عقب حفلتها الأخيرة تشاجرت مع أسرتها بالكامل ومع بناتها من أجل حسام حبيب وعودتها له وهو ما جعلها تطلب من شقيقها وضعها داخل المستشفى لكى تعود لحالتها الطبيعية.

شيرين عبد الوهاب فى الكويت

شيرين عبد الوهاب ينتظرها جمهورها في دولة الكويت لتقديم حفل ضخم نهاية شهر أكتوبر الجاري، ولكن وفقا لرواية والدتها وتقارير مستشفى الطب النفسي التي تمكث بها التي تحدث عنها المحامي الخاص بها، فانه من الصعب للغاية أن تلتزم شيرين عبد الوهاب بالتواجد في الحفلة يوم 29 أكتوبر.