أتحمل مسؤولية خطئي .. ما سبب استقالة وزيرة الداخلية البريطانية؟

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، اليوم الأربعاء، استقالتها من منصبها.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، استقالت سويلا برافرمان، من حكومة ليز تراس، في ذروة أزمة ثقة تعانيها رئيسة الوزراء.

وقالت برافرمان، في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على موقع "تويتر": "بعثت رسالة رسمية من بريدي الإلكتروني الشخصي وهذا يمثل مخالفة فنية للقواعد، لقد ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية وأستقيل".

وأضافت أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

ارتكاب خطأ

وأقرت برايفرمان في كتاب استقالتها الذي نشر في "تويتر"، بارتكاب "خطأ" عبر ارسال وثيقة رسمية الى "زميل برلماني أهل للثقة" من عنوان بريد إلكتروني شخصي".

كما قالت إن الحكومة "لم تف بوعود رئيسية"، مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.

من جانبها، علقت وزارة الداخلية على الأمر قائلة إن سويلا برافرمان غادرت حكومة ليز تروس، مضيفة: "من المفهوم أن مغادرة السيدة برافرمان كوزيرة للداخلية ليس بسبب خلاف سياسي بل خطأ صريح".

وأصبحت برافرمان، ثاني وزيرة تترك حكومة رئيسة الوزراء، ليز تراس، خلال أسبوع.