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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

النجرشاد والتحطيب والكف".. عروض فنية لقصور الثقافة احتفالا بتعامد الشمس

صدى البلد

ذكرت الهيئة العامة لقصور الثقافة أن ثانى أيام الاحتفالات بمناسبة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل، والتي تستمر حتى شروق شمس يوم 22 أكتوبر الجارى بمواقع فرع ثقافة أسوان، تضمن تقديم فرقة بني سويف على مسرح "فوزى فوزى الصيفى" رقصات (الفلاحي، والسحجة، وصرماتي، ومبيض نحاس، والتحطيب)، فيما قدمت فرقة الإسماعيلية بقيادة محمد حسين والمدرب عمرو عجمي رقصات (الصيادين، وبتغني لمين، والضمة، ونوح الحمام، وسمسميتي، وبحري، وشعبيات).
وأضافت الهيئة - في بيان، اليوم /الأربعاء/ - أنه في إطار الاحتفالات أيضا قدمت فرقة "الأنفوشي" بقيادة المدرب ياسر عثمان بقصر ثقافة توشكي رقصات (الصيادين، والجمالة، وبنات الأنفوشي، وغمزة الإسكندراني، والصعيدي، والحصان، وكامب شيراز، التنورة، ولمو الشباك)، بينما عرضت فرقة "توشكي" للفنون الشعبية ببيت ثقافة نجع الفرس بقيادة المدرب محمد شريف تابلوهاتها الاستعراضية، ومنها (فخور أنا، ياعنديه، جمرية، ونوبا، وسط الدايراة، وغربة الاجر، نوبة دول).
وأوضحت أن فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد عبدالله محمد قدمت في بيت ثقافة كلابشة فقرات (المقرونة، والخزام، والبادية، والبلح)، فيما قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية بنادي كهرباء صحاري رقصات (الكف، والعصايا، والمولد، وفاصل غنائي، والتنورة، والتحميلة)، بقيادة المدرب محمود يحيى صديق.
وعلى مسرح قصر ثقافة الرديسية، قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة المدرب مدحت محمد تبلوهاتها المعبرة عن تراثها، ومنها (السوق، وتاتا، والكف، والنجرشاد)، بالإضافة لتقديم فرقة قنا للفنون الشعبية بقصر ثقافة دهميت رقصات (الحجالة، والفرح، والتنورة، والقصب، والتحطيب)، كما قدمت فرقة كفر الشيخ بقصر ثقافة كوم أمبو رقصات (غزل فلاحي، وأفراح والحصاد، وسوق النحاس، وغناوي الفرح)، بقيادة المدرب شريف طلبه.

 

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