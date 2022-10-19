في لايف غريب.. سيدة تكتشف أن لها ضرة بالصدفة وحوار حاد يجمعهما

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف فيديو عن موقف صادم تعرضت له إحدى السيدات، سببت حالة من الاشمئزاز للجميع، إذ اكتشفت إحدى السيدات زواج زوجها من سيدة أخرى من خلال لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل امتد إلى تحدث الزوجة الثانية بطريقة تثير فيها استفزاز الأولى.

شاهد الفيديو:

طلبت إحدى السيدات من بعض الشباب الذين يقدمون محتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان يتم عرض مشكلتها في فيديو لايف، هو الأمر الذي حدث، إذ قام الشباب بالاتصال بها بينما كانوا يعرضون الفيديو، وبدأت في رصد مشكلتها.

اعترض الشباب في بداية الأمر على عرض المشكلة، بعد علمهم بأنها مشكلة زوجية، إلا أنهم استقروا على الاستماع إليها، فقامت بعرض مشكلتها والتي تتمثل في أنها متزوجة منذ 6 سنوات، ولديها ولد وحيد، وكانت حياتها الزوجية سعيدة، إلى أن شعرت فجأة بتغير سلوك زوجها معها.

باتت الزوجة تشعر بأن زوجها يتأخر كثيرًا في الرجوع إلى المنزل، ويتحدث كثيرًا في الهاتف إلى أرقام مجهولة، فقامت في النهاية بالاتصال على الرقم الذي يتواصل مع زوجها باستمرار ليتضح أنها سيدة.