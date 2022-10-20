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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 : قرار مفاجئ

برج الدلو
برج الدلو

تشير توقعات برج الدلو اليوم، يدعو للقيام بنشاط في الهواء الطلق مع شريك حياتك، قد يكون هذا قرارًا مفاجئًا على طول الطريق أو إعادة تمثيل الأيام الشابة القديمة.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

تشعر وكأنك على قمة العالم اليوم، يمكنك المشي لأميال والقيام بهذه القرفصاء دون أي جهد، أنت بصدد أن تكون أفضل ما لديك، سواء كان ذلك جسديًا أو عقليًا، لقد مررت بأيام عصيبة من الناحية المالية ولكن الأوضاع تتحسن بمرور الوقت، أثناء الانغماس في عملية الكسب، لا تتخلف عن عائلتك، لقد كانوا هناك في السراء والضراء بينما لم يفعلها أي شخص آخر، تذكر دائمًا أنك هنا كما أنت بسبب جهودهم في تكوين إنسان منك. 

توقعات برج الدلو مهنيا

إذا كان جدول عملك يزعجك، تحدث مع رئيسك في العمل، لا يوجد إحراج من الصدق والصراحة عندما تشعر بالإرهاق.

توقعات برج الدلو صحيا

صحتك تعيش أفضل لحظاتها، إذا قمت ببعض النشاط البدني، فستحصل على نتيجة رائعة. 

توقعات برج الدلو عاطفيا

يوم رائع لزوجين رائعين مثلك وشريكك، انخرط في نشاط عفوي في الهواء الطلق، هذا سيجعل العلاقة أكثر حيوية ومتعة.

توقعات برج الدلو خلال الأيام المقبلة

يمكنك مساعدة جميع أفراد الأسرة اليوم، قد يكون هناك شعور بالرضا والسعادة على وجوه الأشخاص من حولك.

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