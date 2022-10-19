بطريقة غامضة.. رامي جمال يشوق الجمهور لعمل جديد

شارك الفنان رامي جمال صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوق الجمهور لعمل جديد معلقا على الصورة بطريقة غامضة دون الإفصاح عن تفاصيل، وكتب: "قريباً".

وسبق أن علَّق المطرب رامي جمال، على تفاعل عدد كبير من جمهوره مع خبر عودته لزوجته ناريمان، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال: “من أعظم النعم هي إن البني آدم يشوف في عيون الناس وتصرفاتهم وكلامهم إنهم بيحبوه وأنا فعلا محظوظ بحبكم جدا جدا جدا”.

عودة رامي جمال إلى زوجته

وسبق أن أعلنت المطربة المعتزلة ناريمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، انفصالها عن زوجها المطرب رامي جمال.

وكتبت ناريمان قائلة: " تم الطلاق بيني وبين رامي أتمنى له كل الخير وأتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

وفي تصرف صادم، حذف رامي جمال كل صور طليقته من حسابه بـ "إنستجرام"، على الرغم من أنها حذفت منشور الطلاق.

وبعد أيام من خبر انفصالهما؛ أعلنت ناريمان، زوجة رامي جمال، عودتهما مرة اخرى.