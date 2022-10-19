عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. إيقاف لاعب في أوروبا بعد تدخينه على دكة البدلاء.. تيشيرت محمد الشناوي الأكثر مبيعا في فرنسا

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

https://www.elbalad.news/5489252فرج عامر: إيقاف لاعب في الكرة الأوروبية بعد تدخينه على دكة البدلاء |تفاصيل
أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن أغرب موقف في الكرة الأوروبية وهو تدخين لاعب وتعرضه للإيقاف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "أغرب أزمة في الكرة الأوروبية.. نادي أنتويرب البلجيكي يقرر إيقاف لاعبه ناينجولان بعدما قام اللاعب بالتدخين على دكة البدلاء".

 

https://www.elbalad.news/5489243فرج عامر: تي شيرت محمد الشناوي الأكثر مبيعا في فرنسا
علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تواجد تي شيرت النادي الأهلي في جميع محلات الشركة المصنعة بباريس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "تيشيرتات لاعبي الأهلي تباع في جميع محلات في باريس، وعليها إقبال وأكثرها بيعا محمد الشناوي".

 

https://www.elbalad.news/5489388عيار 24.. محمد رمضان يثير الجدل بصابونة من الذهب
شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأثار حالة من الجدل باستعراض صابونة من الذهب عيار ٢٤، وعلق: " جاتلي أغلي صابونة في العالم عشان اغسل بيها وشي".

محمد رمضان محمد الشناوي موجز السوشيال أنتويرب البلجيكي محمد رمضان يثير الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

ترشيحاتنا

تبدأ من 115 ألف جنيه.. دايو نوبيرا في سوق المستعمل | تفاصيل

الأهلي يقرر خصم 50 ألف جنيه من طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

اقتصاد بريطانيا أمام نفق مظلم .. وليز تراس تكافح للبقاء في السلطة

موجز السوشيال.. إيقاف لاعب في أوروبا بعد تدخينه على دكة البدلاء.. تيشيرت محمد الشناوي الأكثر مبيعا في فرنسا

عرض الويك إند.. اشتري iPhone 12 جديد بـ 7000 جنيه فقط

سيارة مشبوهة قرب مبنى الكابيتول تثير الذعر بأمريكا.. والشرطة تعتقل 3 أشخاص|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ