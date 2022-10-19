موجز السوشيال.. إيقاف لاعب في أوروبا بعد تدخينه على دكة البدلاء.. تيشيرت محمد الشناوي الأكثر مبيعا في فرنسا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

https://www.elbalad.news/5489252فرج عامر: إيقاف لاعب في الكرة الأوروبية بعد تدخينه على دكة البدلاء |تفاصيل

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن أغرب موقف في الكرة الأوروبية وهو تدخين لاعب وتعرضه للإيقاف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "أغرب أزمة في الكرة الأوروبية.. نادي أنتويرب البلجيكي يقرر إيقاف لاعبه ناينجولان بعدما قام اللاعب بالتدخين على دكة البدلاء".

https://www.elbalad.news/5489243فرج عامر: تي شيرت محمد الشناوي الأكثر مبيعا في فرنسا

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تواجد تي شيرت النادي الأهلي في جميع محلات الشركة المصنعة بباريس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "تيشيرتات لاعبي الأهلي تباع في جميع محلات في باريس، وعليها إقبال وأكثرها بيعا محمد الشناوي".

https://www.elbalad.news/5489388عيار 24.. محمد رمضان يثير الجدل بصابونة من الذهب

شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأثار حالة من الجدل باستعراض صابونة من الذهب عيار ٢٤، وعلق: " جاتلي أغلي صابونة في العالم عشان اغسل بيها وشي".