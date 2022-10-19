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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: تي شيرت محمد الشناوي الأكثر مبيعا في فرنسا

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تواجد تي شيرت النادي الأهلي في جميع محلات الشركة المصنعة بباريس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "تيشيرتات لاعبي الأهلي تباع في جميع محلات في باريس، وعليها إقبال وأكثرها بيعا محمد الشناوي".

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سيراميكا رن جرس إنذار للكبير والصغير|فرج عامر: هنشوف العجب في الدوري هذا العام

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كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في بداية مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق. 
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي  وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر. 
خط الهجوم : محمد شريف. 
ويجلس على مقاعد البدلاء : علي لطفي وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وكريم فؤاد ومحمد هاني.

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