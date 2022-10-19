سيراميكا رن جرس إنذار للكبير والصغير|فرج عامر: هنشوف العجب في الدوري هذا العام

علّق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب: "أنا متعاطف جدًا مع كامل بك أبو علي أخي العزيز اللي عمل المستحيل من أجل بناء فريق قوي للنادي المصري، بس للأسف أنا فاهم دماغ أحمد سامي كويس جدًا وعارف إنه هيعمل نتائج جامدة بعد ما غير فرقة سيراميكا تماما وغير الروح عند اللاعبين وهتبقي مبارياته من أصعب المباريات، عمومًا الدوري هذا العام حنشوف العجب ونتائج كتير مش متوقعة وعمومًا سيراميكا رن جرس إنذار للكبير والصغير".

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أول ثلاث نقاط أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الهدف الأول ميدو جابر فى الدقيقة 15 بعد رأسية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصري، على أثر الكرة العرضية من الزاوية الركنية من الجهة اليمنى ليمنح فريق سيراميكا كليوباترا التقدم مبكراً.

وأحرز الهدف الثاني جون إيبوكا فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، عقب تسديدة من خارج منطقة الجزاء قوية، سكنت شباك حارس المصري محمود جاد.

وجاء الهدف الثالث عن طريق أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 59 بعد تمريرة مميزة من جون ايبوكا.