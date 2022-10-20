عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش: نسعى لتنشيط البحث العلمي التطبيقي لدى الطلاب

رءبس جامعة العريش
رءبس جامعة العريش يتفقد النشاطات الطلابية

 قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء،  الي ان الجامعة تسعي الي  تنشيط البحث العلمي التطبيقي لدي الطلاب بحيث يكون الخريج  قادراً علي الرؤية المستقبلية الشاملة ..  التفاعل الإيجابي مع منظومات أجهزة الدولة للعمل بروح الفريق ، علاوه علي ترسيخ روح التعامل والتضامن بينهم .

وإكساب الخريج القدرة علي تحليل الأحداث وكيفية جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها    مع تنمية روح الابتكار والخلق والإبداع الذي هو من أهم مخرجات أي نظام تعليمي ناجح.

هذا الي جانب قدرة الخريج   علي مواكبة متغيرات العصر واحتياجات سوق العمل والتقدم التكنولوجي الهائل في مجال العلوم الزراعية ،والتطورات السريعة  المتلاحقة في التخصصات العلمية المختلفة .
 

وقال  الدكتور هاني عبد الله عميد كلية العلوم الزراعيةالبيئية  أننا   نعمل علي تخريج جيل قادر علي التعامل الإيجابي مع النظم البيئية عن طريق تحرير قدراتهم العقلية والوجدانية .. الي جانب  ترسيخ  استخدام  المنظومة الزراعية عند تناول أي مشكلة لوضع الحلول الأبداعيه لها .

 

واضاف ان كلية العلوم الزراعية البيئية  تتميز  بأنها تعتمد على أسلوب التعليم الذاتي للطلاب من خلال الدراسات الحقلية (المنظومة الزراعية) الأمر الذي يؤكد انفراد الكلية وتميزها بطابع خاص يوضح قدرتها ومسايرتها لنظم ومناهج التعليم المتطور.


مجابهة مشاكل العمل

 

واعداد الخريج علي مجابهة مشاكل العمل في مجال الزراعة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة من خلال المنظومة الإنتاجية و مشاريع التخرج التي تصقل الخريج في حل كافة المشكلات التي تجابهه في مجالات العمل   والقدرة علي التعامل من خلال مجموعات العمل علي مستوي الإدارات الزراعية والأجهزة التنفيذية 

علاوة علي الاستجابة لدوافع التطوير والعمل على تحقيق الجودة الشاملة للعملية  التعليمية لإعداد أجيال قادرة علي التعامل الإيجابي مع الواقع العالمي الجديد دون أي تغيير في الهوية الوطنية وجذورها وثوابتها.

txt

قافلة سكانية شاملة بقرية الروضة في شمال سيناء..صور

العريش البحث العلمي التطبيقي الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

ترشيحاتنا

استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح الهواتف الذكية بسوهاج

مباحثات أمريكية بريطانية حول طائرات إيران المسيرة في أوكرانيا

شبانة: الدوري كان على صفيح ساخن اليوم ومبشرا.. فيديو

خوفًا من السرقة.. رجل بريطاني يزرع بطاقات البنك في معصمه| فيديو

تعرف على سعر بيع وشراء اليورو اليوم الخميس 20-10-2022

عيار 21 يتخطى 1100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة ياسمين صبري

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي في المنزل.. أحلى من المحلات

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ