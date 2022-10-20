رئيس جامعة العريش: نسعى لتنشيط البحث العلمي التطبيقي لدى الطلاب

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، الي ان الجامعة تسعي الي تنشيط البحث العلمي التطبيقي لدي الطلاب بحيث يكون الخريج قادراً علي الرؤية المستقبلية الشاملة .. التفاعل الإيجابي مع منظومات أجهزة الدولة للعمل بروح الفريق ، علاوه علي ترسيخ روح التعامل والتضامن بينهم .

وإكساب الخريج القدرة علي تحليل الأحداث وكيفية جمع البيانات وتحليلها وتوظيفها مع تنمية روح الابتكار والخلق والإبداع الذي هو من أهم مخرجات أي نظام تعليمي ناجح.

هذا الي جانب قدرة الخريج علي مواكبة متغيرات العصر واحتياجات سوق العمل والتقدم التكنولوجي الهائل في مجال العلوم الزراعية ،والتطورات السريعة المتلاحقة في التخصصات العلمية المختلفة .



وقال الدكتور هاني عبد الله عميد كلية العلوم الزراعيةالبيئية أننا نعمل علي تخريج جيل قادر علي التعامل الإيجابي مع النظم البيئية عن طريق تحرير قدراتهم العقلية والوجدانية .. الي جانب ترسيخ استخدام المنظومة الزراعية عند تناول أي مشكلة لوضع الحلول الأبداعيه لها .

واضاف ان كلية العلوم الزراعية البيئية تتميز بأنها تعتمد على أسلوب التعليم الذاتي للطلاب من خلال الدراسات الحقلية (المنظومة الزراعية) الأمر الذي يؤكد انفراد الكلية وتميزها بطابع خاص يوضح قدرتها ومسايرتها لنظم ومناهج التعليم المتطور.



مجابهة مشاكل العمل

واعداد الخريج علي مجابهة مشاكل العمل في مجال الزراعة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة من خلال المنظومة الإنتاجية و مشاريع التخرج التي تصقل الخريج في حل كافة المشكلات التي تجابهه في مجالات العمل والقدرة علي التعامل من خلال مجموعات العمل علي مستوي الإدارات الزراعية والأجهزة التنفيذية

علاوة علي الاستجابة لدوافع التطوير والعمل على تحقيق الجودة الشاملة للعملية التعليمية لإعداد أجيال قادرة علي التعامل الإيجابي مع الواقع العالمي الجديد دون أي تغيير في الهوية الوطنية وجذورها وثوابتها.