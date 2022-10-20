عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يعني قرار بايدن بسحب النفط من المخزون الاستراتيجي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرج عن 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام، لافتًا إلى وجود استراتيجية لإعادة ملء المخزون عند وصول الأسعار لما دون الـ70 دولار.

وقال الرئيس من البيت الابيض أن على الولايات المتحدة "أن تزيد في شكل منطقي الإنتاج الأمريكي من النفط"، وذلك بعدما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام احتياطها الاستراتيجي لضمان استقرار أسعار الخام.

تونس تساند السعودية بشأن خفض إنتاج النفط

باكستان: مستعدون لشراء النفط الروسي لكن بنفس السعر الذي تدفعه الهند

وأضاف بايدن "لا دافع سياسيًا للإجراءات التي أتخذها بل أنفذ الوعود التي تعهدت بها ونعمل للانتقال للطاقة المتجددة".

جاء إعلان بايدن على خلفية قرار تحالف أوبك+ يوم 5 أكتوبر الجاري، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهو القرار الذي وصفه بايدن بـ"القرار قصير النظر"، لكن في المقابل دافعت دول أوبك عن القرار وأكدت أن دوافعه "اقتصادية بحتة"، خاصة في ظل توقُّعات تراجع الطلب.

أسوأ لحظة

وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى أمس، إن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط سيضر بالاقتصاد العالمي ويزيد من الضغوط التضخمية، مضيفةً أن القرار جاء في "أسوأ لحظة ممكنة"، حيث خرج العالم للتو من جائحة فيروس كورونا، ويتعامل مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب خطاب بايدن يوم الأربعاء؛ فإن الخطة المرتبطة بإعادة الشراء تعد "الأولى من نوعها"، إذ ستمكن وزارة الطاقة من إبرام عقود بسعر ثابت مع الموردين، فقد أشار إلى أن الخطوة الجديدة ستعمل على زيادة الطلب على النفط عندما يكون العرض أقل غموضًا، أو في حالة انخفاض الأسعار دون المستوى، مضيفًا: "على سبيل المثال، إذا كانت السوق ستسعر براميل النفط تسليم منتصف عام 2024 بسعر 70 دولاراً؛ فإنَّ القاعدة الجديدة تسمح لوزارة الطاقة بإبرام عقد الآن لتسليم النفط في منتصف عام 2024 بسعر قريب أو أقل من هذا السعر".

بسبب أسعار البنزين.. أمريكا تسحب 3.6 مليون برميل احتياطي النفط الاستراتيجي

خطوة تحد التوترات.. أمريكا: فرض سقف لسعر النفط الروسي لن يستهدف أوبك

ما حجم الاحتياطي الاستراتيجي المتبقي؟

بلغ حجم الاحتياطي 405.1 مليون برميل كما في 14 أكتوبر. وهذا يمثل حوالي 57% من السعة التخزينية القصوى المسموح بها البالغة 714 مليون برميل، وهو ما يكفي لاستبدال ما يزيد عن عامين من صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، استنادًا إلى بيانات 2021. وبحسب وكالة "بلومبرج" فإنه تم تسليم نحو 165 مليون برميل من النفط الخام أو وضعه بموجب عقد منذ الربيع، عندما أعلن بايدن عن سحب يصل إلى 180 مليون برميل.

بحسب وزارة الطاقة الأمريكية، تبلغ قدرة السحب القصوى 4.4 مليون برميل يوميًا، ويستغرق الأمر 13 يومًا حتى يصل نفط الاحتياطي الاستراتيجي إلى السوق المفتوحة بعد القرار الرئاسي.

ووفقًا لـ"بلومبرج"، فإن إنتاج الخام الأمريكي لم ينمو بشكل متواضع إلا هذا العام، على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار، بينما زاد الطلب واتجهت الواردات نحو الصعود، وقد يكون الاستخدام الدوري للاحتياطي النفطي بعد الكوارث الطبيعية هو الدحض الأكثر فاعلية للتخلص من ذلك.

 

وزير الخارجية الخارجية النفط الخام الولايات المتحدة البيت الأبيض جو بايدن الرئيس الأمريكي المخزون الاستراتيجي الاقتصاد العالمى الاحتياطي بايدن احتياطي النفط الاستراتيجي الرئيس الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

موضوعات متعلقة

بايدن يقرر سحب 15 مليون برميل من الاحتياطي النفطي

بسبب أسعار البنزين.. أمريكا تسحب 3.6 مليون برميل احتياطي النفط الاستراتيجي

خطوة تحد التوترات.. أمريكا: فرض سقف لسعر النفط الروسي لن يستهدف أوبك

صحيفة عمانية: قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط محاولة للحفاظ على سوق الطاقة

ترشيحاتنا

عيار 21 يتخطى 1100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

هل يجوز التسبيح والذكر أثناء مشاهدة التلفزيون؟ .. علي جمعة يحسم الجدل

والد مهسا أميني يخرج عن صمته ويكذب رواية إيران عن مقتلها

إيران ترد على اتهامات توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

أوكرانيا .. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الخميس 20-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي في المنزل.. أحلى من المحلات

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بعد استخدام محمد رمضان صابونة الذهب..خبير مناعة يفجر مفاجأة عن هذا النوع

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ