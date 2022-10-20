استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح الهواتف الذكية بسوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، من ضبط حاصل على دبلوم صنايع، في منتصف الثلاثينات من العُمر؛ لاستيلائه من 10 مواطنين، على 2 مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف الذكية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ المالية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (عمر ح ع ع- 45 سنة- نقاش- و9 أشخاص أخرين).

مفاده تضررهم من المدعو (علي. م. ع- 37 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- ويقيم دائرة القسم)، لاستيلائه على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الهواتف الذكية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المذكورة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.