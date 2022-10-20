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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

مصطفى كامل
مصطفى كامل

عقد الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- اجتماعا مساء أمس الأربعاء مع الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط لمغنيي المهرجانات.

ودعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء المجلس، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لاجتماع لوضع ضوابط عمل المطربين ومؤدي المهرجانات الشعبية، فضلا عن الخروج بتوصيات هامة ويتم العمل بها منذ الإعلان عنها، في أعمال الدراما والسينما، وذلك أمس الأربعاء 19 أكتوبر، بمقر نادي الممثلين في تمام الساعة السادسة مساءًا.

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مش جاي أقطع عيش حد.. مصطفى كامل: أنا ضد الكلمات المبتذلة بالأغاني

أكد الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- على ضرورة التنسيق بين النقابة، والرقابة على المصنفات الفنية، ونقابة المهن التمثيلية، من أجل منع أي أغاني تحمل كلمات مسفة وغير لائقة.

وأضاف مصطفى كامل، خلال اجتماعه مع الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- أنه لا يطلب من المطربين غناء أغاني فصيحة، لأن كبار المغنيين لا يفعلوا ذلك، ولكن يطلب منهم غناء كلمات غير مبتذلة.

وأوضح مصطفى كامل، أنه وجه الدعوى لرئيس الرقابة على المصنفات الفنية (دكتور خالد عبد الجليل) من أجل حضور هذا الاجتماع لكنه لم يتمكن من الحضور.

وأكد مصطفى كامل، أنه لا يقف أمام المطربين، معلقا: «أنا مش جاي أقطع عيش حد لكن هدفي وضع ضوابط للأغنية في مصر».

 

كنت هتخانق مع مراتي بسببها.. مصطفى كامل: أغاني المهرجانات زي المخدرات

قال الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- إن أغاني المهرجانات بمثابة المخدرات، وأصبح مؤديها يتنافسون على الابتذال، مشيرا إلى أنه لا يطالب بأن يقارن الأغاني في الوقت الحالي بأغاني الزمن الجميل لكن يجب أن تكون لها كلمات لائقة.

وأضاف مصطفى كامل، خلال المؤتمر الصحفي مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أنه مع نجوم الفن الجميل، وكانت الكلمات محترمة وراقية، مؤكدا احترامه لآراء الحضور مثل الناقد طارق الشناوي، ودكتور مصطفى الفقي، والإعلامي محمد الباز.

وأشار مصطفى كامل، إلى أنه خلال خطوبة ابنته، اختلف مع زوجته بسبب أغاني المهرجانات، معلقا «كنت هتخانق مع مراتي بسبب أغاني المهرجانات التي فوجئت بها على الدي جي، لكنه صرخ لوقفها».

 

محمد الباز: هناك أموال تدفع لتسود أغاني المهرجانات على الساحة

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز -خلال المؤتمر الصحفي لنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية لوضع ضوابط لمطربي المهرجانات- أن هناك أموالا كثيرة تدفع من أجل أن تسود هذه النوعية من الأغاني.

وأشار محمد الباز، أن أبرز ما يؤكد هذا أن هناك شركات إنتاج تقوم بتسقيع مطربين مصريين (وقف أعمالهم)، لافتا إلى أننا نحتاج لتمكين الفن الحقيقي، موصيا بضبط المشهد الفني وليس المنع.

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

كشف الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- تفاصيل جديدة حول احتجاز الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مستشفى للصحة النفسية، للعلاج من الإدمان، بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش اجتماعه مع نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لوضع ضوابط لمغنيّ المهرجانات.

وقال مصطفى كامل، إنه علم بما جرى للفنانة شيرين عبد الوهاب، منتصف ليل السبت الموافق 15 أكتوبر، وذلك قبيل ساعات من اجتماعه مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، في اليوم التالي، الأحد 16 أكتوبر.

وتابع مصطفى كامل، قائلا: «جالي تليفون بالخطأ من شخص صديق ليا وكان معاه حسام حبيب، وأنا مش مختلط ولا ليا شللية عشان أعرف حكاوي زمايلي، لكن أنا بحب شيرين وكلنا بنفخر إن عندنا مطربة زيها في مصر».

واستطرد مصطفى كامل: «اللي كلمني قالي شيرين اتخطفت تحت تهديد السلاح الأبيض، ونقلوها المستشفى باسم مستعار، واحنا هنروح القسم ونعمل بلاغ باللي حصل».

وتابع مصطفى كامل: «أنا اتخضيت وقولت ازاي ده يحصل مع شيرين عبد الوهاب، فروحت مكلم مسئول مهم في وزارة الداخلية أبلغه باللي حصل، فحكالي اللي حصل بالتفصيل وقالي إن الموضوع كان من قبل يوم السبت بخمسة أيام وهم عارفين ده، ولما حسام حبيب جه يعمل محضر قالوله انت مش من أهل شيرين وما ينفعش نعملك محضر، وقالي بان محامي شيرين بس هو اللي ليه يدخل كموكل».

وأضاف مصطفى كامل: «أنا هنا بدأت استشعر الحرج يعني لأن الموضوع كله بقى في ايد أهل شيرين، وأنا مليش في الموضوع ده غير اني أقف جنب زميلتي سواء كنت نقيب أو غير نقيب، ومن بعدها جه المؤتمر الصحفي لنقابة الموسيقيين، فمبقتش أرد بعدها لأني قولت كل حاجة في المؤتمر خلاص».

واختتم مصطفى كامل: «من بعدها بقيت اتابع الموضوع زي أي حد وأشوف ما وصلت إليه الأمور، وبعدها تواصلت مع الفنانة أنغام وهي محتضنة والدة شيرين وابناءها جدا بصفة شخصية وقالتلي أنا معاك يا مصطفى وفي ضهرك، وكان معاها الفنان حلمي عبد الباقي وكان كلنا في النقابة على أهبة الاستعداد لزيارة شيرين لكن فوجئنا بأن جهات التحقيق منعت الزيارة عنها وحتى طبيبها المعالج انضم إلى لجنة من وزارة الصحة، واتقفل الموضوع، وهنا غلت يدانا تجاه شيرين ولا نملك لها غير خالص الدعاء».

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