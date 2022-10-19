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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وعد الحر .. مصطفى كامل يعلق على قراره بشأن مطربي المهرجانات

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أنه اتخذ قرارًا شخصيًا في أزمة مطربي المهرجانات، قائلًا: "وعد الحر دين عليه وكل الوعود التي قطعتها على نفسي للجمعية العمومية تحققت بقراراتي وقرارات مجلس الإدارة".

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وأضاف "كامل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أنه قام بدعوة قامات فنية وثقافية وسياسية لاجتماع اليوم، بحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور مصطفى الفقي، والإعلامي محمد الباز، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابتين، قائلًا: “كنت عامل حاجة زي حوار مجتمعي”.

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وتابع كامل، أن ظاهرة المهرجانات اضرت بأولادنا والنشء في حالة استمرارها سنجد جيل دون مشاعر وستكون حياتهم بها إسفاف وابتذال كثيرة، موضحًا أن اللجنة ستكون مشكلة لأخذ آراء من المثقفين والسياسيين والفنانين، وسنقوم بعمل بروتوكول لخضوع مطربي المهرجانات على كل أدوات الدولة من رقابة على المصنفات لمن يتم إجازتهم من مطربي المهرجانات.

وأضاف كامل: "الضوابط ستقر على كافة الأغاني في الحفلات العامة والأغاني على اليوتيوب ومفيش كلمة هتطلع بره المصنفات الفنية والرقابة".

واردف، نقيب المهن الموسيقية: "هدفنا إعادة شكل مصر لأن أغاني المهرجانات سوقية ومعندناش أي اعتراض على المزيكا.

 

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