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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق هاوس أوف دراجون.. أوبو تطلق إصدارًا خاصًا من Reno 8 Pro|صور

هاتف أوبو Oppo Reno8
هاتف أوبو Oppo Reno8 House of the Dragon

أطلقت شركة أوبو الصينية، بالشراكة مع شبكة HBO الأمريكية، نسخة خاصة من هاتف Oppo Reno 8 Pro، تحمل اسم المسلسل التلفزيوني الخيالي الشهير House of the Dragon.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الإصدار المحدود من هاتف أوبو رينو 8 برو تحت عنوان Oppo Reno 8 House of the Dragon، مع مجموعة من رموز عائلة Targaryen، على شكل تنانين مستوحاة من المسلسل الشهير.

 

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وتحمل خلفية هاتف Oppo Reno 8 Pro، المصنوعة من الجلد على غرار جلد التنين المتقشر لـ Balerion the Black Dread شعار ذهبي اللون لأحد التنانين بالمسلسل.

هاتف أوبو Oppo Reno8 House of the Dragon

كما يوجد أيضا حامل هاتف ذهبي وأسود على شكل تنين، بالإضافة إلى أداة إخراج بطاقة SIM على شكل تنين ذهبي صغير، كما يضم صندوق الإصدار الخاص من هاتف أوبو رينو 8 برو الذي يأتي باللون الأسود، نوعان من العناصر القابلة للتحصيل وهم بيضة تنين و إعلان مكتوب بخط اليد للملك Viserys I Targaryen أحد أبطال العمل الدرامي "هاوس أوف دراجون".

هاتف أوبو Oppo Reno8 House of the Dragon

في الوقت الحالي، تباع مجموعة Oppo Reno8 House of the Dragon، فقط على متجر Flipkart الالكتروني في الهند، وسيبدأ الحجز المسبق للإصدار المحدود قريبا، لكن السعر لم يتم الكشف عنه بعد، من المحتمل أن تبدأ المبيعات الرسمية للجهاز في 24 أكتوبر.

المجموعة المرفقة بصندوق هاتف أوبو Oppo Reno8 House of the Dragon

مواصفات Oppo Reno 8 Pro

تشمل مواصفات الإصدار المحدود Oppo Reno8 House of the Dragon، المواصفات الرئيسية لهاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، من بينها شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكما تدعم الشاشة معمارية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

ويعمل هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100-Max، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويتمتع هاتف Reno 8 Pro 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي Sony IMX766 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل،  بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 8 Pro 5G، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، يستغرق شحنها بالكامل 31 دقيقة فقط.

أوبو Oppo Reno 8 House of the Dragon هاوس أوف دراجون هاتف Oppo Reno 8 Pro OPPO

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