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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء 

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية قرارات رئيس مجلس الوزراء في عددها الصادر اليوم.

حيث نشرت قرار رقم ٣٥٠٢ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع إقامة مركز الأسرة والطفولة بـنـاحـيـة دناصـور - مركز الشهداء - محافظة المنوفية من أعـمـال المنفعة العامة.

ونشرت قرار رقم 3503 لسنة ٢٠٢٢ باعـتـبـار مـشـروع نزع ملكيـة الـعـقـارات باعـتـبـار
اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رقم ٣٥٠٤ لسنة ٢٠٢٢ باستبدال الخرائط المسـاحـيـة وكـشـوف الملاك - قرار رقم 3504 لسنة ٢٠٢٢ الظاهرين وكروت الوصف المرافقة لهذا القرار بالخرائط المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٠ لسنة ٢٠٢٠ .

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