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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| وسائل مساعدة لقائد السيارة.. وفورد وتويوتا تستخدمان مواد غريبة في صناعة موديلاتها

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعطي الموديلات شهادة ميلاد.. ألفا روميو تطلق برنامج Classiche التراثي للسيارات القديمة

بدأت  ألفا روميو  بتقديم شهادة منشأ لتوثيق مواصفات كل موديل قديم لها منذ عام 2016، تقوم شركة صناعة السيارات التابعة لمجموعة "ستيلانتس" متعددة الجنسيات، بالبناء على هذه الشهادات و بتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للسيارت القديمة من خلال إطلاق برنامج تراثي جديد، يطلق عليه Alfa Romeo Classiche ، وسيقدم ثلاث خدمات: شهادة المنشأ ، وشهادة الأصالة، و خدمات الترميم الشاملة. سيشمل إطلاق البرنامج أيضًا بوابة على شبكة الإنترنت مخصصة لخدمة عملاء الشركة ولتبسيط بعض العمليات.

 

وسائل مساعدة لقائد السيارة.. كيف تؤدي الثقة الزائدة في التكنولوجيا لـ «كارثة»؟

أصبحت وسائل مساعدة السائق تغزو كل السيارات الحديثة على اختلاف علاماتها التجارية، ومع ذلك تكاثرت الحوادث بأرقام مذهلة.

 

لبناء 6 موديلات جديدة|بي إم دبليو تستثمر 2 مليار دولار لتوسيع عملياتها بأمريكا

أعلنت شركة  BMW  البافرية عن حزمة استثمارية جديدة تقدر بـ 1.7 مليار دولار لتوسيع عملياتها الأمريكية في منشأة سبارتانبورغ بولاية ساوث كارولينا ، والاستعداد لإنتاج ست طرازات كهربائية جديدة على الأقل.

 

أبرزها قصب السكر والتيكيلا.. فورد وتويوتا تستخدمان مواد غريبة في صناعة موديلاتها

أصبحت مسألة الاهتمام بالبيئة على رأس أولويات الحكومات خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مع حملات من أشخاص نشطاء للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، مع التحذير من استخدام الأكياس البلاستيكية في محلات البقالة ، والنصح باستخدام كميات أقل من رذاذ الأيروسول الجوي، ولهذا السبب أصبح صانعو السيارات يستخدمون المزيد من المواد المعاد تدويرها في تصنيع مركباتهم.

 

لتأمين احتياجاتها.. بي إم دبليو في شراكة مع Envision  لبناء بطاريات الجيل التالي

عقدت الشركة البافارية  BMW  تحالفا ثنائيا جديدا مع شركة تصنيع البطاريات اليابانية Envision AESC لتأمين احتياجاتها من الخلايا للجيل القادم من سيارات الـ SUV الكهربائية "X" المصنوعة في الولايات المتحدة.

 

إينوس جرينادير تدخل مرحلة الإنتاج التجاري والتسليم في ديسمبر

حققت  إينوس  Ineos Automotive البريطانية نجاحًا جديدًا بعد أن نجحت في إدخال سيارتها الجديدة  جرينادير  مرحلة الإنتاج التجاري، ويتم الآن إخراج أول دفعة من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من خط التجميع بمصنع هامباخ في فرنسا وهو نفس المصنع القديم لمرسيدس-بنز الذي تم شراؤه من قبل إينوس جروب لليكماويات في عام 2020.

 

بداية تعاون مشترك.. ريفيان تخضع لـ مقارنة مرجعية من جنرال موتورز

تعتبر المقارنة المعيارية شيئا شائعا في صناعة السيارات، ولكن نظرًا لأن القطاع في خضم تحول شامل وجذري من المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى المركبات الكهربائية، فمن المحتمل أن تزيد عمليات المقارنة المعيارية بين الشركات، آخرهم كانت لـ  جنرال موتورز التي التقطت بعض الصور لمركبة  ريفيان  R1S الكهربائية التي يبدو أنها مملوكة لشركة  جنرال موتورز  لأغراض إجراء فحوصات فنية وقياس.

 

كاديلاك تستعين بمغني الروك "ليني كرافيتز" في دعايتها لـ "سيليستيك".. فيديو

نشأ نجم الروك ليني كرافيتز منذ نعومة أظافره على حب سيارات  كاديلاك  وذلك بفضل عائلته التي تعتبر من أكثر العائلات شغفا وتعلقا بهذه العلامة التجارية، حيث إن جده كرافيتز، وليس والده، هو الذي غرس فيه هذا الحب.

الفا روميو بي إم دبليو قصب السكر فورد التيكيلا تويوتا إينوس ليني كرافيتز

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