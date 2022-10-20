أخبار السيارات| وسائل مساعدة لقائد السيارة.. وفورد وتويوتا تستخدمان مواد غريبة في صناعة موديلاتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

بدأت ألفا روميو بتقديم شهادة منشأ لتوثيق مواصفات كل موديل قديم لها منذ عام 2016، تقوم شركة صناعة السيارات التابعة لمجموعة "ستيلانتس" متعددة الجنسيات، بالبناء على هذه الشهادات و بتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للسيارت القديمة من خلال إطلاق برنامج تراثي جديد، يطلق عليه Alfa Romeo Classiche ، وسيقدم ثلاث خدمات: شهادة المنشأ ، وشهادة الأصالة، و خدمات الترميم الشاملة. سيشمل إطلاق البرنامج أيضًا بوابة على شبكة الإنترنت مخصصة لخدمة عملاء الشركة ولتبسيط بعض العمليات.

أصبحت وسائل مساعدة السائق تغزو كل السيارات الحديثة على اختلاف علاماتها التجارية، ومع ذلك تكاثرت الحوادث بأرقام مذهلة.

أعلنت شركة BMW البافرية عن حزمة استثمارية جديدة تقدر بـ 1.7 مليار دولار لتوسيع عملياتها الأمريكية في منشأة سبارتانبورغ بولاية ساوث كارولينا ، والاستعداد لإنتاج ست طرازات كهربائية جديدة على الأقل.

أصبحت مسألة الاهتمام بالبيئة على رأس أولويات الحكومات خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مع حملات من أشخاص نشطاء للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، مع التحذير من استخدام الأكياس البلاستيكية في محلات البقالة ، والنصح باستخدام كميات أقل من رذاذ الأيروسول الجوي، ولهذا السبب أصبح صانعو السيارات يستخدمون المزيد من المواد المعاد تدويرها في تصنيع مركباتهم.

عقدت الشركة البافارية BMW تحالفا ثنائيا جديدا مع شركة تصنيع البطاريات اليابانية Envision AESC لتأمين احتياجاتها من الخلايا للجيل القادم من سيارات الـ SUV الكهربائية "X" المصنوعة في الولايات المتحدة.

حققت إينوس Ineos Automotive البريطانية نجاحًا جديدًا بعد أن نجحت في إدخال سيارتها الجديدة جرينادير مرحلة الإنتاج التجاري، ويتم الآن إخراج أول دفعة من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من خط التجميع بمصنع هامباخ في فرنسا وهو نفس المصنع القديم لمرسيدس-بنز الذي تم شراؤه من قبل إينوس جروب لليكماويات في عام 2020.

تعتبر المقارنة المعيارية شيئا شائعا في صناعة السيارات، ولكن نظرًا لأن القطاع في خضم تحول شامل وجذري من المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى المركبات الكهربائية، فمن المحتمل أن تزيد عمليات المقارنة المعيارية بين الشركات، آخرهم كانت لـ جنرال موتورز التي التقطت بعض الصور لمركبة ريفيان R1S الكهربائية التي يبدو أنها مملوكة لشركة جنرال موتورز لأغراض إجراء فحوصات فنية وقياس.

نشأ نجم الروك ليني كرافيتز منذ نعومة أظافره على حب سيارات كاديلاك وذلك بفضل عائلته التي تعتبر من أكثر العائلات شغفا وتعلقا بهذه العلامة التجارية، حيث إن جده كرافيتز، وليس والده، هو الذي غرس فيه هذا الحب.