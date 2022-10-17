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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إينوس تستعد للكشف عن SUV كهربائية صغيرة للطرق الوعرة

إينوس
إينوس

قررت شركة  Ineos  جروب البريطانية أن تطرح سيارة  SUV كهربائية بإمكانيات للطرق الوعرة، مصممة للتعامل مع أقصى التضاريس والظروف القاسية بعد أن أطلقت سيارتها كبيرة الحجم جرينادير.

تأتي سيارة  إينوس جرينادير  وهي بخطوط تصميم مشتبه في الروح ومتأثر بسيارة  لاند روفر ديفندر السابقة بتصميمها المربع الصندوقي ومظهرها الثقيل الموحي بالقوة، وستوفر سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة خصائص مماثلة ولكن في مساحة أكثر إحكاما وأصغر حجما.

في حديثه حصريًا إلى Auto Express ، قال رئيس المبيعات والتسويق في شركة "إينوس"، جاري بيرسون   Gary Pearson: "كما هو الحال مع جرينادير، التي يتم تصنيعها كسيارة مخصصة للتضاريس غير الممهدة والطرق الوعرة بطريقة لا تقبل المساومة ، سوف نلتزم بنفس المنهم وطريقة التفكير في السيارة الجديدة".

ستعمل  Ineos  على عرض السيارة الكهربائية كسيارة مخصصة للأعمال الشاقة والمهام الصعبة، بدلاً من تسويقها على أنها مركبة منحازة للجانب الترفيهي والمغامرات والسفر والنطاق الكهربائي الطويل. وفقًا لبيرسون ، ستكون "مركبة أصغر بمدى أقصر من جرينادير يمكن استخدامها خلال الأعمال اليومية، لا سيما في عمليات إدارة بعض الأراضي ، أو في مزرعة، أو في رحلة سفاري"

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سيتم بناء السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الأصغر حجما من إينوس جرينادير في مصنع هامباخ بألمانيا على غرار شقيقتها الكبيرة ، وبينما أشارت التقارير الأولية إلى أنه يمكن أن تستخدم الشركة منصة كهربائية مخصصة في بنائها، إلا أن بعض الأقاويل رجحت أن يتم استخدام  نسخة مختصرة من هيكل سلم Grenadier. وهذا من شأنه أن يوفر الأداء على الطرق الوعرة والمتانة المطلوبة لمثل هذه السيارة ، وهو "ممكن جدًا من الناحية التقنية" ، وفقًا لبيرسون.

كما هو الحال مع اينوس جرينادير التي استمدت محركاتهامن  BMW ، ستقوم Ineos بالاستعانة بمصادر خارجية لتزويدها بتكنولوجيا توليد الطاقة الخاصة بسيارة الطرق الوعرة الأصغر ، والشريك المحتمل الأقرب حاليا هي شركة Magna Steyr - الشركة النمساوية التي ساعدت في تطوير جرينادير. ستنتج Magna أيضًا سيارة فيسكر أوشن Fisker Ocean الكهربائية متعددة الاستخدامات الجديدة.

Ineos SUV لاند روفر ديفندر Gary Pearson إينوس جرينادير Grenadier BMW Magna Steyr فيسكر أوشن Fisker Ocean إينوس جرينادير

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