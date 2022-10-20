ضبط مركز صحي مخالف يديره منتحل صفة طبيب بالفيوم



أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط مركز طبي بدون ترخيص يديره منتحل صفة طبيب، بمدخل قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التجارية بمديرية التموين، ومسئولي فرع هيئة الدواء المصرية بالفيوم.

أوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على الشكوى الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود مركز طبي يديره منتحل صفة طبيب باسم "ع ـ س ـ م"، لافتاً الي تشكيل لجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين والتجارة الدخلية، وفرع هيئة الدواء بالفيوم، برئاسة الدكتور رامي منير مدير إدارة العلاج الحر، يرافقه الدكتور أحمد عبدالمنعم مفتش بفرع هيئة الدواء المصرية، وعدد من مفتشي الرقابة التموينية، وتبين أن المركز غير مرخص، والقائم بالعمل به غير مسجل بنقابة الأطباء بالفيوم.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أن الحملة رصدت بالمركز عدد 2 غرفة بها عدد 2 أسرة للكشف، وإحدى الغرف الأخرى مدون عليها غرفة للكشف، وتم ضبط أجهزة طبية "جهاز سكر ـ وجهاز للضغط وآخر للكي الكهربائي ـ وجهاز طرد مركزي يستخدم فى فصل البلازما ـ وعدد 2 جهاز مساج كهربائي"، كما تم ضبط عبوات بلاستيكية مدون عليها أسماء لأعشاب طبية وتم التحفظ عليها.

وكشف وكيل الوزارة، أنه خلال الحملة أيضاً تم رصد كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة، داخل أكياس سوداء وكذا ضبط أدوية بشرية بكميات كبيرة وتم التحفظ عليها، وعدد 12 أمبول معد للاستخدام بالغرفة المجهزة للكشف على المرضى، كما تم التحفظ على بعض الكريمات والعبوات البلاستيكية والأدوية البشرية لفحصها من قبل مفتشي فرع هيئة الدواء المصرية بالفيوم، لافتا الى اتخاذ الاجراءات القانونية وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

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