بلاها مواصلات.. تكريم شابين لإطلاقهما مبادرة للدراجات الهوائية في كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمبادرة شابين من أبناء بيلا، لإطلاقهما مبادرة لاستخدام الدراجات الهوائية في التنقل بين المحافظات تحت شعار «بلاها مواصلات».

وكرم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، الشابين ومنحهما شهادات تقدير لكل من محمد طارق، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري، وعبد الرحمن شعيشع، الطالب بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، مشجعاً إياهم علي مواصلة مسيرتهم الرياضية، واستمرار المبادرة التي أطلقوها لاستخدام الدراجات الهوائية في التنقل بين المحافظات، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن الشابين أطلقوا مبادرة تحت شعار «بلاها مواصلات»، وقرروا التنقل بدراجتيهما الهوائية بين مدينة بيلا التي يقطنان بها ومنها إلى عاصمة محافظة كفر الشيخ التابعين لها قاطعين عشرات الكيلومترات للتوعية بأهمية الرياضة.

وأكد ساطور، أن الشبابين نموذج مشرف للشباب المصري، لافتاً إلى أن المبادرة التي أطلقوها تأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يعتبر أول من بادر بدعوة المواطنين لركوب الدراجات، واستخدامها في الحياة اليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة، فضلاً عن اهتمامه البالغ بدور الرياضة، والحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع بين المواطنين.

وطالب ساطور ، الشباب باستمرار مبادرتهم الرياضية الهادفة، وتشجيع زملائهم وأصدقائهم علي ممارسة رياضة ركوب الدراجات، واستخدامها في حياتهم اليومية بديلاً عن استخدام المواصلات، معرباً عن فخره واعتزازه بهم وبالمبادرة التي أطلقوها من مدينة بيلا.

تكريم أصحاب مبادرة بلاها مواصلات

تكريم أصحاب مبادرة بلاها مواصلات

تكريم أصحاب مبادرة بلاها مواصلات

تكريم أصحاب مبادرة بلاها مواصلات

تكريم أصحاب مبادرة بلاها مواصلات

تكريم أصحاب مبادرة بلاها مواصلات

تكريم أصحاب مبادرة بلاها مواصلات

تكريم أصحاب مبادرة بلاها مواصلات

تكريم أصحاب مبادرة بلاها مواصلات