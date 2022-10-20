عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير الطب العلاجي بمطروح يعقد اجتماعا بشأن الكشف المبكر عن سرطان القولون

صحة مطروح خلال الاجتماع
صحة مطروح خلال الاجتماع

عقد الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي  بمديرية الصحة بمطروح اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس وأعضاء وفرق التثقيف الصحي بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية في ضوء اهتمام وزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة للأمراض الجهاز الهضمي وقرار  وزير الصحة بتشكيل اللجنة العلمية للكشف المبكر عن سرطان القولون .

تعليم مطروح: تنظيم برامج إثرائية وعلاجية لتحسين المستوى اللغوي للطلاب

أمطار متوسطة وتكاثر السحب فى مطروح.. صور

وأكد “سالم”، أن ذلك يأتي بهدف التوعية والتثقيف لإطلاق وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون ضمن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"  ووضع المبادرة الرئاسية على خطة العمل التثقيفي خلال المرحلة القادمة.
وقال "سالم"، إن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردودا كبيرا في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المرضى مبكرا؛ مما يترتب عليه توفير النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضهم لمضاعفات صحية أو إصابتهم بأمراض مزمنة قد يتطلب العلاج منها مدى الحياة، لافتا إلى أن الكشف المبكر عن الأمراض دور من الأدوار المتعددة لوزارة الصحة.
وأضاف مدير عام الطب العلاجي، أن مديرية الصحة بمطروح وعلى رأسها الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة في المحافظة لتضاهي أفضل المستويات "التشخيصية والعلاجية" لخدمة المرضى من خلال اتباع منهجية ترتكز على محاور رئيسية، منها نشر الوعي والتثقيف والتوعية الصحية المجتمعية، حول مختلف الموضوعات الصحية والتي تقوم بها ادارة التثقيف الصحي بالمديرية برئاسة أحمد نبوي وأعضائها بجميع المستشفيات .
ويعد إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون بمحافظة مطروح إضافة جيدة وجديدة لتخفيف العبء عن جميع مرضى المحافظة مشيرا الى إن التشخيص المبكر يساوي شفاء قد تصل نسبته إلى 100% في حالة التشخيص المبكر للأورام والتشخيص المتأخر يعني مزيد من التعقيد يؤدي لانتشار الورم وصعوبة التعامل معه طبيًا.

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب تورتة .. خبيرة تكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

ترشيحاتنا

لبستني قميص نوم وصورتني .. اعترافات الطفل ضحية هتك العرض بالجيزة

وسائل مساعدة لقائد السيارة.. كيف تؤدي الثقة الزائدة في التكنولوجيا لـ «كارثة»؟

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

بعد استقالتها.. مدفيديف ساخرا: امنحوا تراس جائزة نوبل لأسرع انهيار اقتصادي

زواج بدأ بشهامة وانتهى بالموت.. تفاصيل صادمة لقضية قتل على شاطئ الإسكندرية

إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين السياحة والشباب والرياضة لتعزيز اجتذاب الأجانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. استخدام الهاتف بهذه الطريقة يعرضك لمخاطر الإصابة بالأورام السرطانية

بعد تصدرها التريند.. شاهد| صورة تكشف خسارة دنيا سمير غانم للوزن

كاش مايوه.. داليا البحيري تتألق على البحر | شاهد

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

فيديو

إضراب واشتباكات ... ماذا يحدث بالقدس بعد استشهاد عدي التميمي | فيديو

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

صابونة محمد رمضان بـ55 ألف جنيه.. أغرب وأغلى 26 شيئا ذهبيا بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ