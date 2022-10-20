مدير الطب العلاجي بمطروح يعقد اجتماعا بشأن الكشف المبكر عن سرطان القولون

عقد الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمطروح اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس وأعضاء وفرق التثقيف الصحي بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية في ضوء اهتمام وزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة للأمراض الجهاز الهضمي وقرار وزير الصحة بتشكيل اللجنة العلمية للكشف المبكر عن سرطان القولون .

وأكد “سالم”، أن ذلك يأتي بهدف التوعية والتثقيف لإطلاق وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون ضمن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" ووضع المبادرة الرئاسية على خطة العمل التثقيفي خلال المرحلة القادمة.

وقال "سالم"، إن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردودا كبيرا في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المرضى مبكرا؛ مما يترتب عليه توفير النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضهم لمضاعفات صحية أو إصابتهم بأمراض مزمنة قد يتطلب العلاج منها مدى الحياة، لافتا إلى أن الكشف المبكر عن الأمراض دور من الأدوار المتعددة لوزارة الصحة.

وأضاف مدير عام الطب العلاجي، أن مديرية الصحة بمطروح وعلى رأسها الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة في المحافظة لتضاهي أفضل المستويات "التشخيصية والعلاجية" لخدمة المرضى من خلال اتباع منهجية ترتكز على محاور رئيسية، منها نشر الوعي والتثقيف والتوعية الصحية المجتمعية، حول مختلف الموضوعات الصحية والتي تقوم بها ادارة التثقيف الصحي بالمديرية برئاسة أحمد نبوي وأعضائها بجميع المستشفيات .

ويعد إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون بمحافظة مطروح إضافة جيدة وجديدة لتخفيف العبء عن جميع مرضى المحافظة مشيرا الى إن التشخيص المبكر يساوي شفاء قد تصل نسبته إلى 100% في حالة التشخيص المبكر للأورام والتشخيص المتأخر يعني مزيد من التعقيد يؤدي لانتشار الورم وصعوبة التعامل معه طبيًا.